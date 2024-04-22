更多年輕人視川普為「通膨救星」 拜登選情告急

路透採訪了20名30歲以下的年輕人，發現他們支持川普（左圖）的最普遍原因是通貨膨脹、認為經濟狀況對他們不利。不難看出，對他們而言，日常必需品價格上漲，遠比拜登（右圖）執政期間的高股價和低失業率更為重要。（路透）

現年23歲的特納（Isayah Turner）戴著耳環，削瘦的臉龐稚氣未脫，和刻板印象中川普 支持者多是中年或銀髮族的形象截然不同。

然而，近日特納從密爾瓦基（Milwaukee）市郊的住家開了2小時車，為的就是來到威斯康辛州綠灣（Green Bay），參加共和黨 總統候選人川普的造勢大會。

對於在2020年以壓倒性優勢贏得年輕人選票的民主黨現任總統拜登 來說，年輕族群支持度下滑，可能影響他連任的希望。

和母親一同經營犬舍的特納2020年也是投給川普。他贊成川普支持鑽探油田的立場、反對槍枝管控，也力挺川普打擊非法移民。

特納告訴路透社：「我想不出川普任內做過什麼讓我不滿的事，但拜登上任後，他讓我不認同的事情多到數不清，我的很多朋友都跟我有一樣的想法。」

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）3月的1份民調顯示，18到29歲美國人支持拜登的比率僅比川普多3個百分點，兩人在這個族群的支持度分別為29%與26%。

如果到11月5日投票日當天，川普能繼續掌握與拜登差不多比例的年輕票源，那麼與2020年相比，就是一大進步；那年拜登拿到的青年選票大勝川普24個百分點。

81歲的高齡、支持以色列在加薩走廊攻打哈瑪斯（Hamas）的立場，在在讓年輕人對拜登心生疑慮，導致拜登在漸漸失去西裔選民支持的同時，年輕選票也日漸流失。

還有跡象顯示，儘管拜登努力想透過取消學生債務、擴大可負擔住宅適用對象以及推翻對墮胎權的限制來留住青年票，年輕人仍對共和黨漸生好感。

路透社/易普索民調顯示，18到29歲的美國人中，共和黨支持者比例上升，從2016年的24%來到2020年的26%，今年迄今為28%。

本月2日，儘管刮著寒風、下著雨雪，仍有約3000名川粉在綠灣會議中心外排隊等待川普。一如往常，人群中銀髮族較多，但也有數百名年輕粉絲。

路透社採訪了20名30歲以下的年輕人，發現他們支持川普的最普遍原因是通貨膨脹、認為經濟狀況對他們不利。不難看出，對他們而言，日常必需品價格上漲，遠比拜登執政期間的高股價和低失業率更為重要。

在附近醫院當保全的26歲男子溫特（Steve Wendt）表示：「我的薪水還算合理，但現在的薪水卻買不起房子。是時候讓另一個人重新上任，來降低我們的房價了。」

與此同時，多數受訪者也贊同川普對援助烏克蘭抱持保留態度，這種孤立主義作風與拜登的外交政策背道而馳。

19歲歷史系學生克里戈（Collin Crego）說，花在海外的錢可以更妥善地用於解決國內問題，如藥物成癮等，「我真的不喜歡我們現在處理烏克蘭問題的方法。我聽他（川普）講話，發現他非常愛國、非常『美國優先』，我喜歡這一點」。

路透社採訪的20人中，有15人以通貨膨脹或其他經濟問題為由支持川普，還有12人認為川普限制移民的計畫對他們很重要。所有受訪者都說，他們不在意川普面臨的4起刑事案件，也不在意他為推翻2020年大選結果所做的事。

20歲的胡寧克（Caitlyn Huenink）說，身為年輕的川粉並不容易，因為左傾的年輕人聽到她的想法，往往都會皺起眉頭。但她說，最近她在威斯康辛大學綠灣分校（University of Wisconsin–Green Bay）的同學之中，似乎已看到情況出現變化。