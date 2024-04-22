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NBC最新民調：小甘迺迪吸票 川普失血甚於拜登

編譯俞仲慈／綜合21日電
以獨立候選人參選的小甘迺迪受到選民關注，成為左右2024大選的關鍵角色。(美聯社)
以獨立候選人參選的小甘迺迪受到選民關注，成為左右2024大選的關鍵角色。(美聯社)

小羅伯·甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)以獨立參選人投入2024大選，原本推測其參選不利於拜登總統爭取連任，不過國家廣播公司(NBC)最新民調顯示，受到小甘迺迪威脅的不是拜登，而是是前總統川普，顯示小甘迺迪的實力不容小覷。

根據每日郵報(Daily Mail)21日報導，NBC最新民調顯示，由於選民不樂見拜登與川普對決再次重演，因此以獨立候選人參選的小甘迺迪受到選民關注，成為左右2024大選的關鍵角色。

民調顯示，有13%選民支持小甘迺迪，明顯高於其他獨立候選人，例如綠黨候選人史坦因(Jill Stein)獲得3%支持，魏斯特(Cornel West)支持率僅有2%。

根據NBC針對註冊選民進行的民調，甘迺迪參選對川普構成的威脅遠高於拜登，若是拜登與川普一對一，川普僅以46%比44%領先拜登兩個百分點；不過若小甘迺迪名列選票，拜登反倒以39%領先川普(37%)兩個百分點。

另外有64%選民表示對2024總統大選非常感興趣，顯示年底大選將是2020大選舉捲土重來。

NBC報導指出，如果川普與拜登一對一對決，川普支持者15%可能改為支持小甘迺迪；相較之下，只有7%拜登支持者會轉而支持小甘迺迪，顯示若有機會選擇獨立候選人的話，川普支持者更傾向選擇小甘迺迪。

共和黨支持者有40%對小甘迺迪有好感，但只有16%民主黨支持者對其有好感，顯示小甘迺迪對於共和黨人更具吸引力。

每日郵報報導指出，甘迺迪家族15名成員18日在費城造勢活動，為拜登總統站台表達支持，小甘迺迪親妹妹凱莉·甘迺迪(Kerry Kennedy)公開呼籲選民反對川普：「我只能想像川普如此令人髮指的謊言與行為，會讓我父親(前司法部長羅伯‧甘迺迪)感到多麼震驚。」

另外根據NBC新民調，拜登支持度略有上升，有42%認同拜登任內表現，高於1月的37%，同時不支持率也從60%減少至56%。

最新民調顯示，前總統川普面臨小甘迺迪參選的威脅，失血程度大於拜登。(美聯社)
最新民調顯示，前總統川普面臨小甘迺迪參選的威脅，失血程度大於拜登。(美聯社)

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