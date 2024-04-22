飛1小時成本20萬…總統競選到處飛 專機開銷誰出錢？
總統要由甲地前往乙地，向來不是簡單的事，但牽涉到總統是為了連任而移動，則更形複雜，總統專機機隊裡，「陸戰隊一號」(Marine One)直升機每小時操作成本為2萬元，「空軍一號」(Air Force One)專機20萬元；一般來說，總統用專機從事競選活動，費用要由選戰團隊出，但如行程公私事兼具，則由白宮律師決定私事的占比，選戰團隊事後該補貼政府多少錢。
美聯社21日報導，白宮目前使用塞考斯基(Sikorsky)公司生產的直升機擔任陸戰隊一號、波音公司747型客機為空軍一號。有時總統的目的地不遠，或者機場跑道不足以容納較大的波音747，總統會用改裝較便宜的波音757型客機。
五角大廈2022會計年度預算指出，陸戰隊一號的操作成本在每小時1萬6700元到2萬元之間；空軍一號則更貴，約每小時20萬元。
但這只是實際成本的皮毛而已；軍方要在總統動身前，派貨機把他的裝甲大禮車送到定位，遑論跟隨總統四處跑的龐大維安機器。
總統為選舉目的而搭機，照理選戰團隊要埋單，但是到了選舉年，總統為管理國家還是競選而飛，可能變得模糊。
例如拜登17日在匹茲堡辦官方行程，在當地宣布提案，要向中國進口的鋼材調高關稅；只是活動也是總統與工會成員套交情的好機會，而那些選民對他連任很重要。
碰到這種時候，要由白宮律師辦公室定出總統行程多大比率與選舉有關，而拜登選戰團隊該補貼政府多少錢。有時算法不那麼直接了當，畢竟白宮把官方活動與政治行程摻混起來。
拜登選戰團隊與民主黨全國委員會合組的募款委員會在信託付款帳戶存入旅費。由2023年1月到今年3月底，共存了近650萬元。這筆錢一部分用來付一般的選戰後勤作業如幕僚開銷、前置作業，但也用來補貼總統一行使用專機該給政府的錢。截至目前可得數據，拜登選戰團隊歸還國庫的錢只有30萬元。
但可以安心假設的是：一等競選結束，拜登團隊最後墊還的錢會多得多；川普團隊2020年選戰便付了將近470萬給政府；拜登應該不愁錢，截至3月底，他與民主黨全委員已籌到1億9200萬元的選戰獻金。
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