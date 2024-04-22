飛1小時成本20萬…總統競選到處飛 專機開銷誰出錢？

「陸戰隊一號」直升專機供總統的較短行程使用，每小時操作成本為2萬元。(美聯社)

總統要由甲地前往乙地，向來不是簡單的事，但牽涉到總統是為了連任而移動，則更形複雜，總統專機機隊裡，「陸戰隊一號」(Marine One)直升機每小時操作成本為2萬元，「空軍一號」(Air Force One)專機20萬元；一般來說，總統用專機從事競選活動，費用要由選戰團隊出，但如行程公私事兼具，則由白宮 律師決定私事的占比，選戰團隊事後該補貼政府多少錢。

美聯社21日報導，白宮目前使用塞考斯基(Sikorsky)公司生產的直升機擔任陸戰隊一號、波音公司747型客機為空軍一號。有時總統的目的地不遠，或者機場跑道不足以容納較大的波音747，總統會用改裝較便宜的波音757型客機。

五角大廈2022會計年度預算指出，陸戰隊一號的操作成本在每小時1萬6700元到2萬元之間；空軍一號則更貴，約每小時20萬元。

但這只是實際成本的皮毛而已；軍方要在總統動身前，派貨機把他的裝甲大禮車送到定位，遑論跟隨總統四處跑的龐大維安機器。

總統為選舉目的而搭機，照理選戰團隊要埋單，但是到了選舉年，總統為管理國家還是競選而飛，可能變得模糊。

例如拜登 17日在匹茲堡辦官方行程，在當地宣布提案，要向中國進口的鋼材調高關稅；只是活動也是總統與工會成員套交情的好機會，而那些選民對他連任很重要。

碰到這種時候，要由白宮律師辦公室定出總統行程多大比率與選舉有關，而拜登選戰團隊該補貼政府多少錢。有時算法不那麼直接了當，畢竟白宮把官方活動與政治行程摻混起來。

拜登選戰團隊與民主黨 全國委員會合組的募款委員會在信託付款帳戶存入旅費。由2023年1月到今年3月底，共存了近650萬元。這筆錢一部分用來付一般的選戰後勤作業如幕僚開銷、前置作業，但也用來補貼總統一行使用專機該給政府的錢。截至目前可得數據，拜登選戰團隊歸還國庫的錢只有30萬元。