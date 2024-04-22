以哈衝突未減反升 挺巴遍地開花 衝擊拜登選情

以哈衝突持續不停，拜登府支持以色列政策，引發支持巴勒斯坦的選民不滿，全美各地展開示威抗議。圖為在支持巴勒斯坦人士本月15日佔據紐約市證交所示威時，維安的警員試圖制止拉扯美國國旗。(美聯社)

以哈戰爭近幾周非但沒有結束跡象，反而升級，華府馳援力挺以色列 ，全國各地挺巴勒斯坦志士的反應則是緊急再聚焦於加薩地區的人道危機，挺巴行動已遍地開花，抗議人士目光聚集在8月的民主黨 全國代表大會，也試著向國會議員們施壓。

示威者鎖定8月民主黨黨代會

華爾街日報(WSJ)21日報導，100多人18日在哥倫比亞大學參加支持巴人的抗議活動，而被紐約市警局逮捕。拜登 總統17日赴賓州斯克蘭頓(Scranton)造勢，親巴示威者聚集抗議。科技巨擘谷歌則表示，28名員工抗議公司與以色列政府簽訂雲端運算合約，已被開除。

這些幾天內在三個不同城市上演的事件透露另一個跡象，就是為以哈戰爭而激烈辯論，已吞噬大學校園、企業界以及2024年選舉，不會消散。華府近幾日快速轉向，提供更多軍、經援助給以色列，只讓挺巴團體呼籲走上街頭、尋求以巴永久停火、暫停美國援助以色列，更加振振有詞。

以哈衝突持續不停，拜登府支持以色列政策，引發支持巴勒斯坦的選民不滿，全美各地展開示威抗議。圖為在支持巴勒斯坦人士佔據紐約市布魯克林大橋示威。(美聯社)

隨著選舉逼近，挺巴的力道按估計只會加強，組織者計畫8月在芝加哥市民主黨全國代表大會會場外，辦理大規模抗議。示威者15日聚集市中心街頭，堵住歐海爾國際機場附近的交通，數人被捕。「向民主黨全代會進軍」(March on the DNC)的組辧聯盟表示，希望在芝加哥聯合中心(United Center)及麥克米克展覽中心(McCormick Place)周遭，動員出迄今最大的支持巴人抗議活動，而民主黨全代會活動預定在那兩個場所舉行。

支持巴人團體另公布由巴勒斯坦記者們寫的信，呼籲美國記者們杯葛27日舉行的年度「白宮記者晚餐會」(White House Correspondents’ Dinner)，原因是「拜登政府繼續合謀，系統性屠殺及迫害駐加薩記者」。示威者打算包圍晚餐會預定場地的華府希爾頓飯店，而拜登總統一般會參加該晚餐會。

以哈戰爭爆發以來，以色列官方雖承認自己軍事行動有些失誤，但為整起行動辯護；3月及4月初，支持巴勒斯坦的政治活動似乎影響到美國選民，拜登政府於是向以色列施壓，要考量到平民百姓的傷亡。

但13日伊朗用無人機及飛彈向以色列發動攻擊，報復以國空襲其駐敘利亞大使館；支持巴人的組辦方立即感受到此一報復行動的影響。