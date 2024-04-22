封口費案開審 「鐵證」能定罪川普？ 律師團抓住檢方3弱點

前總統川普封口費案今開審，能否定罪川普，引發全美關心。(路透)

前總統川普 封口費22日開始審理，檢察官提出眾多證據，能否定罪川普？

紐約時報報導，在官方紀錄上，封口費案正式名稱為「紐約州民訴川普」，而人民具備優勢，不僅有內線證人、有利的陪審團、對總統候選人不利的可怕事實，以及收受封口費的成人片艷星。

檢察官22日正式向12名陪審員介紹這宗美國史上首次有卸任總統接受刑事審判的案件，此案可能會在川普再次競選總統時，給他貼上重罪犯的標籤，這不僅會在國內引發反彈，也考驗川普以空前方式攻擊司法體制的持久性。

曼哈頓 檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)收集眾多證據，卻不一定能定罪川普；未來六周，川普的律師團隊將把握檢方的三大弱點與檢方進行攻防，分別是關鍵證人的可信度、總統罪責，以及案件的法律複雜性。

檢察官則將設法避免這些漏洞，透過參雜政治與性的故事，讓陪審團認清他們面對數十年來逃避法律責任的狡猾被告。

檢方另將傳喚關鍵證人柯恩(Michael Cohen)，這名川普前律師已就替川普支付艷星丹尼爾斯(Stormy Daniels)封口費認罪。

曾在曼哈頓地區檢察官任職的辯護律師霍沃維特茲(Daniel Horowitz)表示，檢察官預期會盡可能利用柯恩的論述。

檢辯雙方22日會分別發表開場陳述，公開川普收買丹尼爾斯的行為，並提出有利和不利川普的證據。

上周遴選陪審員時，檢方並未強調丹尼爾斯收錢閉嘴，也未指封口費涉及掩蓋川普的風流韻事；檢察官史坦葛拉斯(Joshua Steinglass)反而把此案的利害關係拉回基本面，稱「此案攸關法治，以及川普是否違法」。

史坦葛拉斯的上司白艾榮則將川普支付艷星封口費的行為視為「干預選舉」，但川普的律師可能主張，川普只是想向家人隱瞞可能在2016年選前曝光的性醜聞。

白艾榮表示，川普費心籌畫，以免這宗性醜聞影響選民2016年的投票意向。

檢方將傳喚對川普不利的前幕僚與朋友作證，除了替川普安排付款的律師柯恩外，另有「國家詢問報」(National Enquirer)前發行人裴克爾(David Pecker)、前白宮助理希克斯(Hope Hicks)，原打算向八卦媒體爆料與川普一夜情緋聞的「花花公子」玩伴女郎麥克道格(Karen McDougal)也可能出庭為檢方作證。