網站預告自焚 佛州男點火前撒「陰謀論」傳單

川普受審法院外男子自焚，現場留有粉末及滅火器。(記者劉梓祁／攝影)

在前總統川普 (Donald Trump)「封口費」案件庭審進行第四天之際，一名男子於19日下午在紐約曼哈頓 華埠旁的曼哈頓刑事法院外，在對街集池公園(Collect Pond Park)內自焚，事發時法院正在選定陪審團員。

根據市警(NYPD)等多個市府部門消息，該名37歲男子幾天前就在曼哈頓刑事法院外徘徊，並在19日下午1時35分前後，在公園中往身上傾倒可燃液體，並點火自焚。

警方表示，此人在自焚前，曾向空中拋灑了宣揚「反政府陰謀論」傳單。事發後，有群眾嘗試撲滅火焰，並在約兩分鐘後得到數十名警員支援。火焰熄滅後，該男子被緊急送往附近醫院燒傷科救治，目前情況危殆，生存希望渺茫。

市府官員確認，自焚男子為來自佛州 聖奧古斯丁市的阿扎雷洛(Max Azzarello)。他曾在事發前一日在法院外逗留，並手持寫有網站地址的標牌，該網站的置頂貼文寫道「我會在川普審判外自焚」。

警方說，阿扎雷洛本周在曼哈頓四處活動，17日曾在華盛頓廣場公園(Washington Square Park)手持批評紐約大學(NYU)的標語，並在次日前往集池公園。在公園示威時，他向在場媒體呼喊「這將是你們一生中最大的新聞」，且所攜帶標牌中內容為川普和現任總統拜登(Joe Biden)「即將對國家進行法西斯式的政變」。

此前，阿扎雷洛在受訪時表示，他對政府的不滿通過研究PayPal共同創辦人、政治評論者提爾(Peter Thiel)以及加密貨幣形成。他說，川普參與了「秘密的盜賊政府」，將導致「一場世界末日式的法西斯政變」。

警方表示，阿扎雷洛在本月3日後抵達紐約市，他在聖奧古斯丁的家人直到自焚事件發生後才知道他的下落。

紀錄顯示，阿扎雷洛在2023年因輕罪指控在佛州被三次逮捕，並在同年8月在網路發布消息稱他剛從精神病醫院出院。同月內，他在聖奧古斯丁一酒店用餐時，向一幅鏡框內的前總統柯林頓(Bill Clinton)的親筆簽名照投擲葡萄酒。兩天後，他再次出現在酒店，僅穿著內衣並高喊粗話，隨後被警方逮捕。

阿扎雷洛還在社群媒體發布疑為新冠疫苗接種卡的照片，卡片上寫有「超級龐氏騙局」和比特幣符號。