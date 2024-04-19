封口費案 川普團隊寄望有「隱形陪審員」暗助

「封口費」案陪審團18日選出12名陪審員。(路透)

前總統川普 「封口費」案陪審團遴選18日進入第三天，選出了12名陪審員及候補成員。新聞周刊(Newsweek)報導，挺川陣營盼望出現「隱形陪審員」(stealth juror)助川普渡過難關，即川普的支持者在遴選過程假裝中立而獲選，宣誓進入陪審團之後則開始發揮影響力。

參加陪審團遴選的民眾必須回答有42道題目的問卷，說明個人背景以及政治立場。

紐約律師柯維克(Colleen Kerwick)受訪時說，陪審團預先審查(voir dire)過程中，川普支持者可能掩飾想為川普助一臂之力的意圖。

柯維克說，表面上看來，訴訟在曼哈頓審理似乎有利於讓川普定罪，但12名陪審員裡只要有一名川普支持者，最終就可能出現僵局陪審團(hung jury)；預先審查過程裡，參加遴選的民眾必須回答一連串問題，但某些人可能有辦法隱瞞真實立場，順利獲選進入陪審團。

「封口費」案陪審團18日選出12名陪審員。(路透)

前任聯邦檢察官范斯(Joyce Vance)在司法部 落格「公民論述」(Civil Discourse)撰文分析，川普支持者已經公開討論希望出現「隱形陪審員」，遴選過程一直假裝中立，直到在陪審團占有一席之地，即使案件鐵證如山，罪證確鑿，依然拒絕為川普定罪。

范斯指出，「隱形陪審員」的出現是檢方必須面對、因為制度而存在的風險，實際動機在遴選過程裡可能隱藏密不透風，一路順利過關而進入陪審團。

外人若影響陪審員 違法

范斯表示，川普支持者同時鼓吹動用陪審團否決權(jury nullification)；陪審團成員接受檢方證據可信，認同被告確實有罪，卻照樣做出無罪裁決。

她說，某些支持者公開提倡川粉設法混入陪審團以「保護」川普，但根據紐約州 法律，他人若與陪審團員或可能成為陪審團員者溝通、企圖影響訴訟結果，將構成犯罪。

她表示，川普辯護律師團追求的目標是選出最後無法達成一致決定的陪審團組合，形成僵局陪審團。