拜登喊對中國鋼鋁關稅增至三倍 路透：拜登以中為祭旗爭取鐵票

拜登17日將在「鋼鐵之城」匹茲堡舉行造勢活動，打算提議把當年川普對中國鋼鋁產品施加的關稅，從7.5%提高至25%。（歐新社）

路透報導，總統拜登 17日將呼籲，對中國的金屬產品大幅提高關稅，做為他在賓州 拉攏鋼鐵工人選票的選舉訴求之一，可能有激怒北京的風險。

一位政府官員稱，在「鋼鐵之城」匹茲堡的造勢活動中，拜登預料將提議把當年川普 對中國鋼鋁產品施加的關稅，一口氣從現行的7.5%提高至25%。

拜登政府也正向墨西哥施壓，將禁止中國透過美國鄰國，間接將其金屬產品賣給美國。

同時，拜登政府正對中國在造船、海事和物流領域的貿易行為展開調查，可能會導致徵收更多關稅。

在全球兩個最大經濟體的緊張已經加劇之際，勢必將招致中國的反擊。

拜登與川普將在11月總統大選再度對決，賓州是六個可能決定誰能入主白宮的搖擺州之一。

拜登和川普都在曾經繁榮興盛的工業中心討好工會領導人和藍領工人；在賓州和另一個搖擺州密西根州，藍領工人是一大票倉。

拜登上個月對日本製鐵擬以149億美元收購美國鋼鐵公司（US Steel）的提議表達反對意見，給工會帶來了一場勝利。

根據美國鋼鐵協會的數據，中國是美國2023年第七大鋼鐵進口國，數量為59.8萬淨噸，較2022年下降8.2%。

加拿大是美國最大的鋼鐵進口國，進口量為690萬噸，其次是墨西哥的420萬噸。