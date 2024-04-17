封口費審判／策士：4刑訟中傷害最低 川普選情反加分

封口費案第二天遴選陪審團，被告前總統川普16日在紐約市州法院前接受媒體提問。(美聯社)

川普 「封口費」案15日在紐約開庭審理，距離總統大選還有七個月，一些分析師及政治策士表示，這場史上第一個針對前總統的審判，可能會再度提振川普的選情。

儘管民調顯示，若川普被判有罪，約三分之一的共和黨 選民不會投他，但許多法律專家認為，封口費案是川普面臨的四項刑事訴訟中傷害最低的一項。

川普利用審判傳遞其中一個競選核心訊息，即他是偏袒民主黨和歧視共和黨人之雙級司法體系的受害者，而拜登 正試圖將他淘汰出局。

川普利用審判激勵自己的支持者，隨著法律費用增加，他向支持者募集更多資金，以對抗拜登。

陪審團不能做出一致決斷或宣判無罪將使川普獲得重大政治勝利。

2023年3月，川普被紐約大陪審團起訴後，其身邊的許多共和黨人開始團結，認為這些指控不公平；路透／易普索(Ipsos)的民調顯示，他領先當時對手德桑提斯(Ron DeSantis)，從14個百分點擴大至26個百分點，其競選團隊表示，起訴後的一周內募得1300多萬元。

共和黨策士費赫里(John Feehery)指出：「毫無疑問，這起案件將有助於川普。」

費赫里說：「這是四個訴訟中最弱的一個，這起案件明顯是黨派性的，大部分共和黨人和一些獨立選民都如此認為。獨立選民喜歡公平競爭，而這次訴訟並不是公平競爭。」

其他分析師表示，他們認為這起案件可能對川普和拜登的二度對決幾乎沒有影響，預計雙方結果將非常接近。

封口費案審理預計持續至少六周，川普被要求每日出庭，這一行程將大幅改變他的日常生活和在戰場州的競選能力。

因此，川普將他的競選帶進法院，在當天的審理前後發表聲明，再度聲稱這是他的對手出於政治動機做出的行動，以阻礙他的競選。

川普15日在進入紐約州法庭前表示「這是政治迫害。這是對我們國家的攻擊。」

川普在法庭上競選的技巧已經相當熟練，除了出席與他的四項刑事審判相關的庭審外，川普今年還自動出席民事詐欺案，以及卡洛爾(E. Jean Carroll)提出的誹謗案。