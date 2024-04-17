封口費審判／陪審員初步選定7人 法官警告川普「不得恐嚇」

封口費案第二天遴選陪審團，被告前總統川普16日在紐約市州法院前接受媒體提問。(美聯社)

前總統川普 封口費案陪審員遴選16日進入第二天，已初步選定七名陪審員，另有多人候補，18日繼續遴選，還差五名陪審員；此案最快22日開審。主審法官默欽(Juan Merchan)在遴選陪審員期間警告川普，不得恐嚇陪審員。

美聯社16日報導，曼哈頓居民組成的陪審團將在美國史上頭一回在前總統遭刑事起訴的案件中，決定川普是否有罪，第一批七名陪審員分別是資訊科技職員、英文老師、腫瘤科護士、行銷業務、軟體工程師，以及兩名律師，其中一位律師為亞裔 。另有11人候補。

沒有被選上陪審團員的卡拉．麥克奇16日在庭外接受媒體訪問。(美聯社)

對川普而言，封口費案審理形同清算他過去的一些被指控的不當行為，他原本試圖將全案審理延到11月大選後，並把自己塑造為政治獵巫的司法受害者，但主審法官默欽逐一拒絕川普形同拖延的戰術。

封口費案審理成為川普與拜登 總統競逐白宮的核心挑戰，此案不僅是川普四宗刑事官司中第一個進入審理階段的案件，也可能是選民決定是否投給共和黨提名總統候選人前，唯一可能出現判決結果的案件。

主審法官默欽17日必須主理別的審案，此案陪審員遴選延後，訂18日恢復，過去兩天來的陪審員遴選要從500人中挑出12名陪審員與六名候補成員；候選陪審員必須回答42道題目，說明職業和媒體、社群使用習慣等。

數十名潛在陪審員表示無法公正審判或有其他偏頗而被解職；川普的律師就社群貼文質疑少數人，包括一人曾於2017年發布「把他(川普)關起來」的貼文而被除名。

封口費案第二天遴選陪審團，被告前總統川普16日在紐約市州法庭上，聆聽檢方與他的辯護律師，輪流質問陪審團候選人，後中為主審法官默欽。(美聯社)

川普旁觀大聲說話、比手勢

國會山莊報報導，川普的律師白朗奇(Todd Blanche)基於其中一名女性陪審員曾在2020年選後，上傳慶祝拜登當選的影片，呼籲承審法官默欽解除這名女性陪審員的職務。當默欽對這名女子問話時，在庭上旁觀的川普大聲說話並比手勢，默欽就此警告川普。

默欽指出，川普坐在距離陪審員約12呎的位置，指示白朗奇與當事人對談。

默欽表示，「我不知道他(川普)在說什麼，但我有聽到，而且他在比手勢；他朝著陪審員的方向說話，我不允許這種事，絕不容忍陪審員在庭上遭受恐嚇。」

封口費案第二天遴選陪審團，被告前總統川普16日在紐約市州法庭上，聆聽檢方與他的辯護律師，輪流質問陪審團候選人，右後為主審法官默欽。(美聯社)

檢察官史坦格拉斯(Joshua Steinglass)對潛在陪審員表示，檢辯雙方並不是要找過去八年與世隔絕的對象，只需要陪審員保持開放心態。他說：「此案無關個人政治，絕對不是對川普的公投，也不是人氣比賽，無關你們11月將投給誰；這些我們都不在乎，我們就事論事，討論此人是否違法」。

封口費案第二天遴選陪審團，被告前總統川普16日在紐約市州法院前接受媒體提問。(美聯社)

來源：MSNBC