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封口費審判／紐時：梅蘭妮亞私下稱「丟臉」恐衝擊川普選情

記者顏伶如／綜合報導
報導指出，身邊人士透露，梅蘭妮亞可能在大選期間再次現身輔選，因為體認到有機會再次成為總統夫人，但對輔選行程不會安排太多時間。（路透）
報導指出，身邊人士透露，梅蘭妮亞可能在大選期間再次現身輔選，因為體認到有機會再次成為總統夫人，但對輔選行程不會安排太多時間。（路透）

紐約時報16日報導，消息人士透露，對於前總統川普遭控付「封口費」給緋聞對象時偽造商業紀錄的刑事起訴，前第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）向來認為官司是丈夫的問題，根本不關己事，但她曾在私下談話時形容這件官司「很丟臉」，恐將衝擊川普2024年選情。

報導指出，梅蘭妮亞2018年首次看到川普拿「封口費」給成人電影女星的媒體報導時怒不可遏，拋下川普獨自跑到佛州棕櫚灘(Palm Beach)散心，後來雖然返回華府，陪同川普發表上台後第一次國情咨文(State of the Union)時，卻分乘不同車輛前往國會。

經過幾番拖延，「封口費」案15日終於開審，梅蘭妮亞並未陪同川普出庭。紐約州高等法院法官默欽(Juan Manuel Merchan)在庭上指出，梅蘭妮亞在未來庭訊時可能必須作證。

2021年1月6日國會暴動當天辭職的前白宮發言人葛瑞珊(Stephanie Grisham)說，川普問鼎2024年大選的選情好壞，最後可能掌握在梅蘭妮亞手中。葛瑞珊說：「川普個人成敗，最後也可能掌握在梅蘭妮亞手中。」

葛瑞珊14日接受MSNBC採訪時爆料，當年這起案子曝光後如何讓川普如坐針氈，並用「三個字」總結川普對待梅蘭妮亞的心態 ，「我會這麼說：他怕她。」

葛瑞珊回憶，2018年初華爾街日報率先報導此案後，「在白宮內部，西廂（指總統辦公室）的人很擔心我們東廂這邊會怎麼做」。

「我記得有一次，前總統從空軍一號上打電話給我，基本上是想知道她（梅蘭妮亞）有多生氣，看看我們是否要發表任何聲明，因為我們從沒有向西廂確認過我們是否會說什麼，所以他鐵定很擔心，」葛瑞珊說，「西廂一直來跟我探口風」。

葛瑞珊說她「從未向川普那邊洩漏梅蘭妮亞的心聲」，因為這是「我們兩人之間私人性質的談話」。葛瑞珊說：「我只透露我們不參加國情咨文，她會在空軍一號上見川普，而西廂那邊的人也識相，知道別再刺激她，或要求她做更多事」。

「封口費案」檢察官指出，梅蘭妮亞懷孕期間，川普與「花花公子」玩伴女郎麥克道格(Karen McDougal)有婚外情；川普與「封口費」案女主角、成人片女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)2006年在名人高爾夫巡迴賽認識後鬧緋聞，當時川普與梅蘭妮亞結婚約一年，梅蘭妮亞剛生下兒子拜倫(Barron)。

報導指出，身邊人士透露，梅蘭妮亞可能在大選期間再次現身輔選，因為體認到有機會再次成為總統夫人，但對輔選行程不會安排太多時間。

葛瑞珊2021年曾出書大爆川普「可怕」的脾氣細節引起他的不滿。現在她擔心若是川普今年選上，自己可能遭秋後算帳。

川普 梅蘭妮亞 葛瑞珊

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