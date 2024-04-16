我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛凱辛娜公園300多棵樹遭破壞 四處留單車痕跡

紐約州新財年預算 府會達成初步協議

川普封口費案開庭 前助理「三個字」總結他與梅蘭妮亞關係

編譯梁采蘩／即時報導
美國前總統川普被控2016年大選期間向豔星支付「封口費」案，15日在紐約開庭。前第一夫人梅蘭妮亞的助理爆料當年這起案子曝光後如何讓川普如坐針氈，並用「三個字」總結川普對待梅蘭妮亞的心態。（路透）
美國前總統川普被控2016年大選期間向豔星支付「封口費」案，15日在紐約開庭。前第一夫人梅蘭妮亞的助理爆料當年這起案子曝光後如何讓川普如坐針氈，並用「三個字」總結川普對待梅蘭妮亞的心態。（路透）

前總統川普被控2016年大選期間向豔星支付「封口費」案，15日在紐約開庭。前第一夫人梅蘭妮亞的助理爆料當年這起案子曝光後如何讓川普如坐針氈，並用「三個字」總結川普對待梅蘭妮亞的心態。

「我會這麼說：他怕她（He fears her）。」曾擔任梅蘭妮亞幕僚長與新聞秘書的葛瑞珊（Stephanie Grisham），14日受訪向MSNBC表示。

川普被控2016年大選期間，付給成人片女星暴風女丹尼爾（Stormy Daniels）與花花公子玩伴女郎麥克道格（ Karen McDougal）封口費，以隱匿他們之間的風流韻事。

葛瑞珊回憶，2018年初華爾街日報率先報導此案後，「在白宮內部，西廂（指總統辦公室）的人很擔心我們東廂這邊會怎麼做」。

「我記得有一次，前總統從空軍一號上打電話給我，基本上是想知道她（梅蘭妮亞）有多生氣，看看我們是否要發表任何聲明，因為我們從沒有向西廂確認過我們是否會說什麼，所以他鐵定很擔心，」葛瑞珊說，「西廂一直來跟我探口風」。

葛瑞珊說她「從未向川普那邊洩漏梅蘭妮亞的心聲」，因為這是「我們兩人之間私人性質的談話」。葛瑞珊說：「我只透露我們不參加國情咨文，她會在空軍一號上見川普，而西廂那邊的人也識相，知道別再刺激她，或要求她做更多事。」

葛瑞珊後來成為川普的白宮發言人及白宮聯絡室主任，2021年曾出書大爆川普「可怕」的脾氣細節引起他的不滿。現在她擔心若是川普今年選上，自己可能遭秋後算帳。

葛瑞珊後來成為川普的白宮發言人及白宮聯絡室主任，2021年曾出書大爆川普「可怕」...
葛瑞珊後來成為川普的白宮發言人及白宮聯絡室主任，2021年曾出書大爆川普「可怕」的脾氣細節引起他的不滿。（路透）

川普 葛瑞珊 梅蘭妮亞

上一則

電動車二手價暴跌32% 更沒人願意買了

延伸閱讀

封口費審判／是否追蹤川普社媒？陪審團遴選有42問

封口費審判／是否追蹤川普社媒？陪審團遴選有42問
川普「封口費案」曼哈頓開審 挺川華人上街

川普「封口費案」曼哈頓開審 挺川華人上街
首宗前總統刑案「封口費案」開審 陪審團難產…川普無聊打瞌睡

首宗前總統刑案「封口費案」開審 陪審團難產…川普無聊打瞌睡
你累了嗎？川普封口費案受審首日「打瞌睡」

你累了嗎？川普封口費案受審首日「打瞌睡」

熱門新聞

1990年代遭控殺妻的前職業美式足球NFL明星球員辛普森(OJ Simpson)10日過世，享壽76歲。圖為1995年，他在殺妻案庭審現場被宣判無罪。(路透資料圖片)

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

2024-04-11 11:04
愛達荷州85歲的老婦人上月家中遭歹徒闖入，她開槍擊斃歹徒，檢察官認為她是正當防衛並無過失。圖為案發現場。（取自谷歌地圖）

護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒

2024-04-12 02:26
美中民航班機達成協議，將增加中國飛往美國的航班，也希望藉此多帶進旅客。（路透）

中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班

2024-04-12 12:07
伊朗朝耶路撒冷發動無人機攻擊。(擷自X平台)

伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看

2024-04-14 10:51
辛普森10日因攝護腺癌病逝，享壽76歲。（路透）

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

2024-04-12 09:56
亞當斯10日首度表態，支持立法打擊全市「租霸」，呼籲重視房東權益。(市長辦公室提供)

亞當斯首度表態：支持立法打擊租霸 市議員籌備提案

2024-04-11 07:21

超人氣

更多 >
他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖
4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們
花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你
超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家
凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情