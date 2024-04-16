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首宗前總統刑案「封口費案」開審 陪審團難產…川普無聊打瞌睡

記者顏伶如／綜合報導
封口費案首日開庭，主要在選陪審員，時間冗長，川普在席上閉眼假寐。（歐新社）
封口費案首日開庭，主要在選陪審員，時間冗長，川普在席上閉眼假寐。（歐新社）

經過數年調查，數周耽擱，「紐約州川普案」(People of the State of New York vs. Donald J. Trump)刑事訴訟15日終於開審。美國史上頭一回出現前任總統遭到刑事起訴，川普是否定罪將由曼哈頓居民組成的陪審團定奪。然而，陪審團遴選程序一開始就速度緩慢，經篩選後列入候選名單的第一批96人裡，逾半數舉手承認無法對「封口案」保持超然公平的審理態度，由於川普在紐約普遍遭到厭惡，挑選公正公平的陪審團員儼然已成「不可能的任務」 。

500人挑出12+6人

遴選過程將從500名準陪審團員裡挑出12名陪審團員與6名候補成員，候選陪審團員(prospective jurors)必須回答有42道題目的問卷，說明職業以及媒體、社群網站使用習慣等。

紐約州高等法院法官默欽(Juan Manuel Merchan)對候選陪審團員表示歡迎，並說明「封口費」案原由。川普遭控2016年大選期間付給緋聞對象、成人電影女星13萬元「封口費」時偽造商業紀錄，被曼哈頓區域檢察官白艾榮(Alvin Bragg)提出34項重罪起訴，面臨最高四年有期徒刑。川普對於指控罪名辯稱清白。審理期間估計持續到今年6月。

默欽法官對候選陪審團員說明時，川普彎著身子坐在被告席，由於太無聊幾度打瞌睡。15日共計96名候選陪審團員進入法庭，但三分之二很快因為不符資格或個人因素獲准離開。

川普執政期間，檢方便對「封口費」案展開調查，不過直到2023年3月才由白艾榮宣布起訴。開審日期已經延後三周，川普辯護律師團持續使出拖延戰術，但被默欽駁回。

川普：這是對美攻擊

川普共計面臨四件刑事起訴，「封口費」案不僅首先開審，也可能是唯一在2024年投票日之前開審的訴訟。庭訊期間，川普絕大多數時間都將出庭，可能把造勢場合的喧嘩帶進肅穆莊重的法庭，法官有多少耐心以及司法系統尺度為何，都將面臨測試。

川普走進法庭時對媒體說，這件訴訟是「對美國的攻擊」，「這是為什麼我對於來到這裡感到無比光榮的原因」。

昔兔女郎料出庭作證

除了「封口費」案女主角丹尼爾斯(Stormy Daniels)及出面幫川普付「封口費」的律師柯恩(Michael Cohen)之外，國家詢問報(National Enquirer)前發行人裴克爾(David Pecker)、前白宮助理希克斯(Hope Hicks)都列為檢方證人。原打算向八卦媒體爆料與川普一夜情緋聞的「花花公子」玩伴女郎麥克道格(Karen McDougal)也可能出庭為檢方作證。

前總統川普（中）15日出庭封口費刑事案，本案預計會持續數周，可能是今年大選前第一...
前總統川普（中）15日出庭封口費刑事案，本案預計會持續數周，可能是今年大選前第一個判決確定的案子。（路透）

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