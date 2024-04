首宗前總統刑案「封口費案」開審 陪審團難產…川普無聊打瞌睡

封口費案首日開庭,主要在選陪審員,時間冗長,川普在席上閉眼假寐。(歐新社)

經過數年調查,數周耽擱,「紐約州 訴川普 案」(People of the State of New York vs. Donald J. Trump)刑事訴訟15日終於開審。美國史上頭一回出現前任總統遭到刑事起訴,川普是否定罪將由曼哈頓居民組成的陪審團定奪。然而,陪審團遴選程序一開始就速度緩慢,經篩選後列入候選名單的第一批96人裡,逾半數舉手承認無法對「封口案」保持超然公平的審理態度,由於川普在紐約普遍遭到厭惡,挑選公正公平的陪審團員儼然已成「不可能的任務」 。

500人挑出12+6人

遴選過程將從500名準陪審團員裡挑出12名陪審團員與6名候補成員,候選陪審團員(prospective jurors)必須回答有42道題目的問卷,說明職業以及媒體、社群網站使用習慣等。

紐約州高等法院法官默欽(Juan Manuel Merchan)對候選陪審團員表示歡迎,並說明「封口費」案原由。川普遭控2016年大選期間付給緋聞對象、成人電影女星13萬元「封口費」時偽造商業紀錄,被曼哈頓區域檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)提出34項重罪起訴,面臨最高四年有期徒刑。川普對於指控罪名辯稱清白。審理期間估計持續到今年6月。

默欽法官對候選陪審團員說明時,川普彎著身子坐在被告席,由於太無聊幾度打瞌睡。15日共計96名候選陪審團員進入法庭,但三分之二很快因為不符資格或個人因素獲准離開。

川普執政期間,檢方便對「封口費」案展開調查,不過直到2023年3月才由白艾榮宣布起訴。開審日期已經延後三周,川普辯護律師團持續使出拖延戰術,但被默欽駁回。

川普:這是對美攻擊

川普共計面臨四件刑事起訴,「封口費」案不僅首先開審,也可能是唯一在2024年投票日之前開審的訴訟。庭訊期間,川普絕大多數時間都將出庭,可能把造勢場合的喧嘩帶進肅穆莊重的法庭,法官有多少耐心以及司法系統尺度為何,都將面臨測試。

川普走進法庭時對媒體說,這件訴訟是「對美國的攻擊」,「這是為什麼我對於來到這裡感到無比光榮的原因」。

昔兔女郎料出庭作證