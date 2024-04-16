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封口費審判／是否追蹤川普社媒？陪審團遴選有42問

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普遭控付給緋聞對象13萬元時偽造商業紀錄的「封口費」案15日開審。(路透)
前總統川普遭控付給緋聞對象13萬元時偽造商業紀錄的「封口費」案15日開審。(路透)

前總統川普遭控付給緋聞對象13萬元時偽造商業紀錄的「封口費」案15日開審，川普是否有罪將由陪審團成員決定。陪審團遴選估計歷時至少兩周，將在曼哈頓居民當中選出12名陪審團成員以及候補成員。根據法院規定，民眾參加遴選時必須清楚地大聲回答問題，有時因為答覆內容緣故，還要接著回答後續追問(follow-up questions)。

福斯新聞網(Fox News)15日報導，「封口費」案潛在陪審團成員必須回答問卷的42道題目。雙方可以透過回答來推測該人士的立場，決定是否對己方有利。15日有位護士回答曾收過川普社媒的廣告信，但她沒有訂閱。

以下為部分問題

＊從事哪種職業及資歷？若已退休請說明原本擔任工作。

＊教育程度為何？

＊婚姻狀況為何？是否有兒女？

＊閒暇時間嗜好為何？有何興趣？

＊是否參加任何組織或倡議團體？

＊是否閱讀、收看或追蹤以下媒體或社群網站：福斯新聞網、華爾街日報等以及臉書、X平台、TikTok等。

＊收聽哪些播客節目？

＊收聽哪些電台談話節目？

＊自己、親戚或好友是否曾為犯罪受害者？請簡單描述經過。

＊自己、親戚或好友是否曾任職執法機關？例如聯邦調查局、區域檢察官辦公室、矯正局等。

＊自己、親戚或好友是否曾在會計或金融領域工作？

＊自己、親戚或好友是否曾與犯罪司法系統有互動經驗，導致個人對警察或執法機關留下正面或負面的印象？請說明事件經過以及是否因此無法公平審理此案。

＊是否基於政治、道德、知識或宗教信仰導致無法在審理此案時遵守法院規定，並且無法做出判決？

＊在不透露名稱的前提下，說明是否服用任何藥物可能導致無法在案件審理時集中精神？

＊開庭時間通常到下午四點半結束，但有時會延長。是否會有個人行程安排或其他責任衝突？

＊是否可以保證能夠公平、不偏袒地做出裁決，不會受到種族、膚色、國籍、性別、宗教、年齡、身心障礙、性傾向、政治觀點等因素影響？

＊是否可以保證會避免刻板印象及隱性偏見(implicit bias)影響決策？

＊自己、親戚或好友是否曾在川普或川普家人開設公司裡任職？

＊自己、親戚或好友是否有曾在川普競選團隊工作或擔任義工？是否參加過川普造勢活動？有沒有訂閱過川普或川普集團的新聞信或電郵通知？現在或以前是否為川普社群網站帳號的追蹤者？自己、親戚或好友是否曾經在任何反川普組織或機構工作或擔任義工？是否參加過反川普造勢活動？是否訂閱反川普組織的新聞信或電郵通知？現在或以前是否追蹤任何反川普組織的社群媒體帳號？

＊是否與以下組織的支持者或成員：QAnon、Proud Boys、Oathkeepers、Three Percenters、Boogaloo Boys、Antifa

＊對於前任總統能否在州級法院定罪是否有強烈的看法？

＊能否保證只憑證據裁決案件？

＊有沒有看過柯恩(Michael Cohen)、波莫蘭茲(Mark Pomerantz)的書或聽過播客節目？

＊是否看過被告出版的書？

＊是否能保證裁決時會排除在法庭之外聽到或看到的其他消息？

＊能否保證不跟其他人討論此案？

＊如果川普決定不作證，能否保證不會因此存有負面看法？

封口費案開審第一天選陪審團員，首日刷掉了約50人，沒有選出合適人選。圖為詢問陪審...
封口費案開審第一天選陪審團員，首日刷掉了約50人，沒有選出合適人選。圖為詢問陪審員的問題。(取自紐約州法院網站)

川普 社群網站 華爾街

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