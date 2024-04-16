封口費審判／紐時民調 53%認為川普犯聯邦重罪

川普封口費刑事案15日第一天開審，川普被檢方起訴34項重罪。（歐新社）

紐約時報(NYT)與錫耶納學院(Siena College)民調 在前總統川普 15日的紐約「封口費案」陪審員選任進行之前訪查一千多名登記選民，結果顯示多數選民認為川普犯下多項聯邦重罪。

紐時與錫耶納學院本月7日到11日在全美訪查1059名登記選民，其中875人完成所有問答，民調誤差區間為正負3.9個百分點。

民調顯示，53%選民認為川普犯下多起嚴重的聯邦罪，而39%的受訪者認為川普未犯罪，9%的人回答不知道或不予回應。

川普支持者在法院外拉國旗，挺川普重返白宮。（歐新社）

民調結果出現明顯的黨派差異，認為川普犯重罪的民主黨人高達90%，獨立選民49%，而共和黨人僅17%。

川普2016年大選期間偽造商業紀錄，付給緋聞對象、豔星丹尼爾斯(Stormy Daniels)13萬元的「封口費」案15日率先開審；曼哈頓 地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)對川普提出34項重罪起訴，川普堅稱清白並指檢方「政治獵巫」，12名陪審團成員將決定川普是否有罪。

這將是美國史上第一次出現前總統接受刑事審判，未來幾個月，各界將聚焦觀察川普法律風波與他大選活動的衝突。

川普13日晚間在賓州造勢，這是他出庭前最後一次政治集會，而他涉及的四場官司可能阻礙他參加競選造勢活動。

對於川普封口費案是否有罪，46%受訪選民認為川普有罪，37%選民認為他無罪，17%的人說不知道或不回答。

川普如果在曼哈頓這宗案件中被定罪，可能有損獨立選民對他的支持；近期民調顯示，獨立選民較不認同川普對此案的立場。

政治新聞網站Politico於13日的報導中分析，獨立選民雖然不會影響川普競逐重返白宮的機會，但可能大幅影響部分選民對他的支持。