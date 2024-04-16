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封口費審判／考驗川普政治實力和美國決心

編譯尤寶琪／綜合報導
川普首日即提出更換法官的要求，但立即被默欽（右二）法官駁回。默欽與川普同樣都是在紐約皇后區成長。（路透）
川普首日即提出更換法官的要求，但立即被默欽（右二）法官駁回。默欽與川普同樣都是在紐約皇后區成長。（路透）

美國248年歷史上，見證了不少戲劇化且引人矚目的法庭鬥爭，考驗著這國家的法律並撕裂了其社會結構，但沒有一場比得上15日在紐約登場的前總統、同時也是現任共和黨總統候選人川普的封口費審判。

國家廣播公司新聞網(NBC)分析指出，川普這場刑事審判，將席捲這個已經嚴重分裂的國家，並煽動不少政治言論；在這場法庭鬥爭中，川普稱自己是政治犯，而紐約州則說他只是一名普通罪犯，企圖利用自己的地位來打臉正義。

封口費案將是11月大選之前最早定讞的一案，NBC認為，這個案子將考驗川普的實力以及美國的決心。

根據曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)，川普在2016年大選前向前艷星丹尼爾斯(Stormy Daniels)支付封口費，要求別揭露與他的風流韻事，並將這筆費用註記為「法務商業費用」，涉嫌偽造文書，違反法律；但川普堅稱他沒有和丹尼爾斯發生性行為，且他前私人律師柯恩(Michael Cohen)付封口費給丹尼爾斯並沒有違法。

在審判開始之際，政界爭論聲音與力度也不斷加大：一方說川普是因為他政治觀點而成為不公平的攻擊目標，另一方則指出川普候選人的身分，也不公平的讓他免受刑事清算。

川普多數盟友、批評者和許多法律學者都認為，紐約這起指控對公共利益的影響遠不及其他案來得重要，包括川普涉及保留機密資料和推翻2020年大選結果的聯邦訴訟，以及企圖推翻喬治亞州選舉結果。

不過，根據路透/易普索(Reuters/Ipsos)在4月4日至8日進行的民調，有三分之二的受訪登記選民表示，封口費的指控「有些嚴重」或「非常嚴重」。

雖然憲法並沒有禁止罪犯當總統，但共和黨內部擔憂，川普若遭定罪將會影響他擊敗拜登的機會。

國家廣播公司新聞網(NBC News)1月民調顯示，川普在全國以47%比42%的支持率領先拜登，可當被問到若川普在大選前被判有罪，不少人立即改變立場，讓拜登以45%比43%的支持率領先川普。

Politico/易普索(Ipsos)3月一場民調也發現，封口費案被定罪將對川普「造成真正的損害」；Politico稱，三分之一的受訪獨立人士表示，不太可能在川普定罪後投給他。

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