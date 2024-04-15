封口費案法官默欽 個性沉著、掌控庭審立場堅定

川普首日即提出更換法官的要求，但立即被默欽（圖）法官駁回。默欽與川普同樣都是在紐約皇后區成長。（路透）

15日起負責審理川普 封口費案件的紐約州 法官默欽(Juan Merchan)，根據昔日同窗與目前多位執業的律師表示，他為人講求公平，而且掌控庭審時立場堅定。

默欽除了本身工作外，目前還負責曼哈頓 退伍軍人治療法庭(Veterans Treatment Court)與心理健康法庭的審理工作，參與這兩處「解決問題的法庭」將近十年。對此律師貝利(Patricia Bailey)表示，「他非常適合這份工作。他聰明、冷靜、沉著且會掌控庭上秩序，這一點很重要，因為不難想像，患有精神疾病的人有時會讓法庭出現混亂。」

默欽目前還負責處理包括前總統首次刑事審判，川普對34項起訴表示不認罪，當中包括指控他偽造商業紀錄以隱瞞選民資訊。川普上周五在記者會上就表示，「被派到一位討厭川普的法官，這非常不公平。」這次審理的緊張關係已在升高，包括默欽已對川普下了禁聲令並限制律師的審前文件預備，最後一次審前庭上，默欽還一度斥責川普的律師曾暗示他疑似與檢方瀆職行為有關。

默欽與川普兩人年紀相差約20歲，但都來自皇后區，川普是在牙買加莊園(Jamaica Estates)長大，之後前往紐約軍事學院(New York Military Academy)與復敦大學(Fordham University)就讀。身為哥倫比亞移民後代的默欽，則在距離10哩外的傑克森高地(Jackson Heights)長大，大學半工半讀並取得勃魯克學院(Baruch College)商業管理文憑，之後在霍夫斯徹大學法學院(Hofstra University School of Law)畢業。大學同學埃班克斯(Alberto Ebanks)說，「他是個善用時間的人，打從心裡你就明白他會成為一位重要人物。」

法學院畢業後，默欽開始在曼哈頓地方檢察官辦公室工作，先在審判部門工作四年，之後在調查部門工作一年，1999年調往紐約州檢察長辦公室。2006年出任布朗士郡家事法院(Bronx County Family Court)法官，並於2009年前往曼哈頓刑事法庭(Manhattan Criminal Court)任職。

曾與默欽交手多次的律師甘迺迪(Brian Kennedy)認為，「他總是給予每個人公平的機會。在律師、法庭人員、檢察官和辯護律師眼中，他的聲譽實屬公正。」

自從川普卸任後，只有另外兩位法官曾審理過川普的案件，包括恩格隆(Arthur Engoron)與聯邦法院法官卡普蘭(Lewis Kaplan)，其中卡普蘭曾在庭上直接對川普說，「川普先生有權出席，不過這項權利可以被剝奪，我明白你可能非常希望我這麼做，」川普則回應說，「樂意之至。」

從最近的審前發展來看，默欽與川普交鋒時應該會採取更堅定的態度，前外交官艾森(Norm Eisen)認為，「他比較像卡普蘭的作風而非恩格隆。」貝利也說，「他將掌控庭上秩序，無論何事都不會被擺布，也不會亂了陣腳。」