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紐時最新民調：42%認為川普執政佳 拜登僅有25%

編譯陳韻涵／綜合14日電

紐約時報(NYT)與錫耶納學院(Siena College)14日報導的最新民調顯示，前總統川普卸任以來，人們對他的觀感與日俱佳，讓他更有理由參選，且對拜登總統主打「川普不適任」的競選策略構成威脅。

選民對川普造成的政府混亂與動盪記憶猶新，但眾人對川普處理經濟、移民及維護法治的看法更樂觀。

根據此項民調，2020年大選前，僅39%選民認為川普就任後，國家會變得更好；如今回顧，卻有近50%的人表示，川普任內改善國內問題。

許多選民依然記得川普愛挑撥離間且是個高度兩極化的人物，這拉低了他在種族關係和團結國家方面的支持率。

近半認為拜登連任不利國家

不過，更多選民認為，川普任內表現比拜登當前執政對國家更好，42%選民認為川普當總統對國家有利，而對拜登有相同看法的選民則只占25%；另有近50%受訪者表示，拜登執政對國家有害。

川普的許多關鍵支持者，如沒有大學學歷的白人選民，對他執政時的好感最佳；至於拉丁裔選民、30歲以上群體，以及大多數中、低收入選民等廣大選民，目前對川普的執政時期的評價正面多於負面。

人們並非首次對川普改觀，歷屆總統卸任後，往往會得到較好的評價。

選民看法轉變 有利川普參選

今年秋季大選再次上演川普與拜登對決的戲碼，認為票選任一人都有風險的選民比率相當；但此次大選不尋常之處在於，川普再次參選，這讓選民對川普任內的看法轉變，成為潛在且明顯的投票助力。

川普活絡經濟 多數民眾肯定

受訪者被問到對川普執政的第一印象，絕大多數人肯定他活絡美國經濟；但大多人對川普任內的記憶依舊，諸如他應對最高法院的態度，支持率幾乎與2020年相同，而川普在團結國家方面的支持率也一樣低迷。

另有不少受訪者對川普執政期間的負面評價，都是攸關川普的個性和行為，其中70%受訪者表示，川普曾說過讓他們感到冒犯的話，而50%的人則說，川普最近說話並未透露冒犯意味。

選民對川普任內的部分憂慮已然消退，2016年10月時有40%受訪選民表示，擔心川普當選後可能會做些什麼，而今只剩31%的人對此感到恐懼。

川普 拜登 民調

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