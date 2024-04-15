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川普封口費案今開審 若遭定罪…準備好成為首位罪犯總統特例

記者顏伶如／綜合報導
川普與昔日豔星丹尼爾斯的封口費案，15日在紐約市正式開審，這是前總統川普面臨第一場刑事案審理，事關重大，全球觀注。(路透)
川普與昔日豔星丹尼爾斯的封口費案，15日在紐約市正式開審，這是前總統川普面臨第一場刑事案審理，事關重大，全球觀注。(路透)

前總統川普遭控偽造商業紀錄的「封口費」案15日開審，紐約時報14日分析，川普及律師團了解訴訟審理結果難以預料，但不論陪審團最後裁決如何，川普都打算拿來做為對自己有利的政治操作；即使被判有罪，川普也準備好展開強力宣傳，成為美國史上遭到重罪定罪卻成功入主白宮的首例。

對於曼哈頓檢察官來說，在訴訟中占有優勢包括將傳喚多名掌握內幕消息的證人作證，陪審團遴選則是從全國政治立場最傾向自由派的郡縣挑選成員。知情人士說，川普、幕僚及律師團私下均坦承，陪審團不太可能直接裁定川普無罪。

但川普將努力主導話語權，憑藉著編造屬於自己的真相，訴說自己的故事，一步步踏向重返白宮之路。辯護律師團對於開審一再使出拖延戰術卻未得逞，川普則把如期開審定調為無法獲得公平審判的證據，並說自己是個飽受檢方與法官迫害的「政治烈士」。

為了爭取無罪判決，川普考慮出庭作證，親自向陪審團說明自己是清白的。不過，如同絕大多數刑事被告，川普親自作證有高度風險，但川普抱定決心要凸顯受到政治迫害的角色，火力全開抨擊曼哈頓區域檢察官白艾榮(Alvin Bragg)。報導指出，川普以受害者姿態攻擊檢方以及引發的漣漪效應，「封口費」案審理期間將帶來餘波盪漾。

「封口費」案開審讓川普成了美國史上第一位因刑事起訴而面臨審判的卸任總統。不管訴訟結果如何，川普都將成為美國史上第一個由數百萬選民決定選舉勝負之前，必須先通過12名陪審團成員裁定是否有罪的總統候選人。

白艾榮對川普提出34項重罪起訴，每項罪名最高刑期為坐牢四年，陪審團裁決結果關係到川普是否入獄。

離開白宮之後，川普過去幾年住在陽光普照的佛州私人俱樂部，但「封口費」案是在昏暗的郡立法院法庭進行，環境對比差異極大。

15日開庭，將先遴選陪審員，一位知名的陪審團顧問表示，檢辯雙方如何挑選陪審員，比衡量黨派之爭或選民行為更加微妙。

川普 白宮 白艾榮

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