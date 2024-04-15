想趕上拜登吸金功力？川普挑選副手看「募款實力」

前總統川普。（路透）

前總統川普 挑選副手人選時，除了可能繼任總統遺缺的傳統考量，對墮胎問題持何看法的政治算計，是否符合川普心目中對副總統的理想形象，消息人士指出，川普如今還希望競選搭擋是在接下來的選戰中，具備最佳募款實力的共和黨 員。紐約時報14日分析，從川普對副手人選的最新盤算可以看出，川普急欲趕上拜登總統驚人的選舉募款成果。

三名掌握第一手訊息的消息人士透露，募款實力成為副手資格的條件之後，經過川普與幕僚、友人初步討論，大致鎖定幾名與重量級金主關係密切的國會議員，以及至少一名財力雄厚的州長。前南卡羅來納州 州長海理(Nikki Haley)在共和黨初選與川普廝殺到最後一刻，選舉募款紀錄則令人刮目相看，然而川普光是聽到海理名字就一肚子火。

與川普關係密切的前眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)說，川普想找有著高度團隊合作精神的人，讓副手的出現對選情帶來加分效果。他說，川普希望副手是有經驗的人，了解參眾兩院運作，「因為他上台後一分鐘都不想浪費」。

曾角逐2020年民主黨總統初選的夏威夷州前聯邦眾議員加巴德(Tulsi Gabbard)日前赴海湖莊園(Mar-a-Lago)與川普見面，川普在會後對顧問團明確表示，會把加巴德留在副手考慮名單上。

報導指出，如果募款因素對川普挑選副手持續產生影響，曾是川普共和黨初選對手的北達科他州州長柏根(Doug Burgum)與海理便成了可能人選，還有紐約州聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)、佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)、南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)、俄亥俄州聯邦參議員范斯(J.D. Vance)等。消息人士說，川普曾透露有興趣將上述名單納入副手考量，除了海理之外。

然而，海理角逐共和黨初選募得1億4600萬元，確實能對川普帶來互補效果。