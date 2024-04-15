12家媒體罕見聯合聲明 要求拜登、川普上電視辯論

全美12家英文與西語媒體14日公開致函要求民主黨的拜登總統與共和黨的準總統提名人川普，儘快舉行總統政見辯論。(路透)

全美12大媒體14日罕見發布聯合聲明，要求拜登 總統與前總統川普 遵循傳統，在選舉日前進行電視轉播的面對面總統大選政見辯論會；川普早已表示願意，但拜登尚未表態。

紐約時報 上周代表發布各大媒體呼籲總統候選人辯論的聯合聲明，形容自1976年以來舉辦的總統候選人實體辯論會無可取代。

正式署名的主要新聞機構分別是美國廣播公司新聞網(ABC News)、哥倫比亞廣播公司(CBS)、有線電視新聞網(CNN)、國家廣播公司新聞網環球集團(NBC Universal News Group)、福斯新聞媒體(FOX News Media)、美聯社、公共事務衛星有線電視網(C-SPAN)、新聞國家(NewsNation)、全國公共廣播電台(NPR)、NPR節目「PBS新聞一小時」(PBS NewsHour)、西語媒體「環球電視新聞」(Noticias Univision)，以及唯一紙媒「今日美國」(USA Today)。

另外，極右派保守派新聞媒體「新聞極限」(Newsmax)發言人上周告訴紐時，支持同業聲明，但未正式簽署表態。

聲明內容寫道，「大選辯論在美國民主制度中，有著豐富的傳統。候選人在國民面前辯論國家未來願景，無可替代」。

媒體機構極少如此明確參與總統候選人的競選規畫，而這項罕見聲明凸顯今年的大選辯論不確定性高。

拜登已拒絕參加訂9月、10月前舉行的三場辯論，拜登盟友質疑1988年以來策畫大選辯論的無黨派團體「總統辯論委員會」(Commission on Presidential Debates)及其在川普參與的情況下厲行規定的能力。

川普已表態有意願參與辯論，且經常調侃拜登拒絕配合。

不過，川普2020年曾在最後一刻退出原定參與的第二場辯論；川普2023年也拒絕與共和黨初選對手辯論，指該辯論委員會有親拜登的疑慮。

若今年未辦大選辯論，將打破自1976年卡特(Jimmy Carter)對福特(Gerald R. Ford)以來的先例。

總統辯論直播是除了運動賽事以外，最多人收看的大規模活動，2020年拜登與川普的兩場辯論收視人數，遠多於政黨提名大會。

該聲明指出，辯論委員會先前已宣布今年辯論的日期和資格規範，「現在邀請候選人為時過早，但合格者公開支持並表達參與今秋辯論的意願來說，並不會太早」。