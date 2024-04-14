「喜歡他像貓的斜眼」 法庭素描畫家眼中川普：遠比以前憤怒

法庭素描藝術家說，出庭時的川普的髮型像「頭盔」，臉上經常出現那種「我很生氣」的表情，「像貓一樣斜斜的眼睛，像毛毛蟲一樣濃密的眉毛」。(路透)

自從川普 成為首位因刑事指控而被提審的前總統並在紐約接受多日民事審判後，捕捉川普頭髮或面部表情細節，已成為康奈爾(Christine Cornell) 、羅森伯格(Jane Rosenberg)和威廉斯(Elizabeth Williams)三位資深素描藝術家的例行工作。

面對川普這位法庭「常客」，她們累積了數十次描繪川普出庭畫面的機會和經驗，並用粉彩和畫筆描繪出美國歷史上的罕見時刻。

15日川普將就封口費刑事案在曼哈頓 出庭受審，當天訴訟程序開始後，法庭內就禁止拍照；審判預計需六到八周，視覺描繪審判的重任將落在這三位素描藝術家身上。她們接受美國廣播公司(ABC)訪問時都承認，這場審判格外具有分量。

「我一輩子都會牢記這次審判，」羅森伯格說：「我的工作是捕捉無形的品質，捕捉正在發生的情感；我認為藝術家可以做到這一點。」

康奈爾說，川普的髮型像「頭盔」，臉上經常出現那種「我很生氣」的表情；「他有一些非常獨特的特徵」，康奈爾說，「我喜歡他像貓一樣斜斜的眼睛，像毛毛蟲一樣濃密的眉毛，還有那個嘟嘴的樣子。」

事實上，這三位素描藝術家都曾在1986年，年輕的川普時任新澤西 將軍隊(New Jersey Generals)老闆，為NFL反壟斷訴訟案作證時，為他畫過第一張法庭素描。

威廉斯回憶道，當年川普「比較內斂」，「看來神氣魅力十足，是能言善道的房地產大亨」。康奈爾則說：「當時的他年輕英俊，還是很傲慢，只是遠遠談不上憤怒。」

羅森伯格表示，去年4月4日川普在紐約受審，他的憤怒變得「顯而易見」。川普歷史性出庭後幾小時內，她描繪的「川普怒視檢察官」的素描在網路瘋傳，「紐約客」將該素描放在雜誌封面。

羅森伯格表示，「他火大的樣子就像是在說：『我很生氣，不敢相信他們會這麼做，他們怎麼可以這樣』；我想我抓住了這一點。」

三位畫家都承認她們喜歡描繪這位前總統，他的獨特特徵為作品增添許多個性；「川普與眾不同，」羅森伯格說。

至於川普本人似乎也對法庭素描藝術家的作品有些興趣。去年的民事詐欺審判，川普在訴訟休息時間看到羅森伯格畫的草圖時，還自我調侃說：「我得減減肥。」