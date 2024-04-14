紐時民調：拜登支持率升 僅輸川普1% 但高齡、經濟問題依舊

紐時/錫耶納學院民調顯示，拜登總統(左)的支持率略有上升，與前總統川普(右)的差距正在縮小，但選民對川普印象仍較好。(路透)

紐約時報與錫耶納學院(Siena College)最新民調發現，拜登 總統與對手川普 的支持率差距漸漸縮小，已來到45%比46%；但選民關注的許多基本面變化不大，仍對拜登的領導方向、經濟政策、高齡抱有疑慮。

拜登2月底時支持率僅43%，輸給川普的48%。拜登支持率升高，似源於民主黨 選民歸隊：2020年曾投拜登的選民上個月有83%會再支持拜登，現在為89%；2020年投川普並會再投他的選民則從97%降至94%。

但基本上兩位候選人都不受選民歡迎，大多數人認為拜登年紀過高、川普犯下嚴重聯邦罪行。69%選民仍認為81歲的拜登無法再勝任總統職位，而6月將滿78歲的川普能力讓選民更放心，只有41%的人認為他太老。

選民群體方面，拜登上個月在白人選民中的支持率保持平穩；非裔和拉丁裔選民支持率略有上升，但仍落後以往民主黨候選人的支持率。拜登在郊區和女性選民的表現比上個月好，但男性選民的支持表現較差；年輕選民亦持續是他的弱點，支持者多為年長選民。

拜登經濟學也無法贏得選民信任，尤其是年輕選民，超過85%認為經濟較差或一般，其中包括大多數民主黨選民。川普處理經濟的方式則獲得64%支持。

政策方面，高達64%選民認為國家正朝著錯誤方向前進。移民問題依舊是川普一大優勢，64%選民不贊成拜登在此議題的作為。而隨著烏俄戰爭進入第二個年頭、以哈戰爭沒有盡頭、加薩平民死亡人數不斷上升，選民更贊同川普處理外國衝突的方式，只有36%支持拜登；年輕選民尤其明顯，45歲以下的人只有4%非常支持拜登的國際事務。

拜登正試圖以2021年1月6日國會暴亂事件抨擊川普恐破壞民主政治。但調查中兩人皆僅獲31%受訪者認為有利於民主；認為川普不利於民主的比率約45%，略高於拜登。幾乎相同比例的選民都將川拜視為國家的「危險選擇」。該調查未詢問潛在的第三方候選人，但約5%受訪者不滿川拜、自願提供其他人選，包括小羅伯甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)。