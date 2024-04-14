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WSJ民調：墮胎議題左右搖擺州 川普恐丟郊區女性票

編譯俞仲慈／綜合13日電
民調顯示，墮胎議題將是決定2024年大選中搖擺州選民投票的重要關鍵。圖為亞利桑納州支持墮胎權的女性12日出席副總統賀錦麗的造勢活動。(路透)
民調顯示，墮胎議題將是決定2024年大選中搖擺州選民投票的重要關鍵。圖為亞利桑納州支持墮胎權的女性12日出席副總統賀錦麗的造勢活動。(路透)

華爾街日報最新民調顯示，墮胎議題將是決定2024年大選中搖擺州選民投票的重要關鍵，尤其前總統川普在墮胎議題的立場，恐導致他失去搖擺州郊區女性選票支持。

華爾街日報(WSJ)針對七個搖擺州進行民調發現，39%郊區女性將墮胎視為左右投票動向的關鍵，也是她們最關心的議題；近四分之三傾向支持墮胎合法化；另外57%郊區女性認為川普的墮胎政策過於嚴格，同時有20%認為拜登的墮胎政策限制不足，且絕大多數認為川普主張的墮胎限制過多。

亞利桑納州高等法院恢復內戰時期的墮胎禁令，猶如對搖擺州、尤其是郊區選情增添許多變數，該州48歲的斯塔克尼克(Kelly Stacknick)認為墮胎禁令令人憤慨，雖然2020年投票給拜登，但如今仍在考慮，她說：「想把八年來我們一直面對的老傢伙們趕出去，希望找個新人來選。」

威斯康辛州57歲的格拉斯坦(Dana Glasstein)在密爾瓦基郊區挨家挨戶，為民主黨拉票時，深切體認到墮胎議題的影響：「當我問他們會因為哪個議題而願意投票時，大家幾乎都提到婦女生育權利。」

19歲時也曾墮胎過的格拉斯坦對於當前女性墮胎權利被壓縮也深表不滿：「墮胎是安全且合法，我曾行使我的權利。」

根據美聯社VoteCast民調顯示，2020年，拜登在全國郊區女性選民的支持率，以19個百分點大幅領先川普；而且華爾街日報最新民調顯示，拜登在搖擺州郊區女性選民領先幅度達17個百分點，儘管約三分之一尚未做出決定或對兩人皆不支持。

因此拜登團隊針對墮胎議題對川普展開新攻勢，副總統賀錦麗12日在亞利桑納州造勢時，向選民宣示：「川普的第二個任期會有更多禁令、更多痛苦、更少自由，但我們不會讓這種情況發生。」

雖然川普則努力在墮胎議題找到平衡點，讚揚聯邦最高法院裁決之餘，又強調「我們打破羅訴韋德案(Roe v. Wade)」，立場搖擺不定，引發信任危機，密西根州風濕病專家、38歲羅克韋爾(Dana Rockwell)坦承：「我擔心一旦選舉結束，川普會同意全國實施墮胎禁令，連帶我的州也受影響。」

墮胎 川普 拜登

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