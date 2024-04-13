川普封口費案可能辯護策略：承認犯錯 不認犯罪

川普（左）今年2月出席封口費案聽審情形。(路透)

前總統川普 在紐約州法院的第一起刑事案件即將登場，Politico政治網站12日報導，大多數刑事案開庭審判被告，最後都以定罪收場，而且川普本人在曼哈頓 區極不受歡迎，陪審團、法官只怕都不會護著他，他可能採取的辯護策略是承認自己犯錯，但並未犯罪。

首先，辯方可能大肆攻擊川普的前律師、喬事人的柯恩(Michael Cohen)，把全案跟他一起搞掉。再來，川普團隊可以試的路子，是要求承審法官默欽(Juan Merchan)把選項給陪審團，要求依較輕的行為不檢罪名定川普有罪，但不是曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)團隊提起的重罪罪名。

知情人士指出，川普顯然一點兒也不想被定罪，但是在曼哈頓的州級法院被定行為不檢罪，對川普選總統、爭自由，可說全無影響。

川普試著奪回白宮，很大因素在總統身分容他就算在接下來控告他的刑事案件，就算被判有罪也得免牢獄之災。華府普遍認為，川普的其他官司，尤其是試圖推翻2020年選舉，對川普的這番心思，才可能造成最重大政治威脅。但是據易普索(Ipsos)與Politico的聯合民調顯示，曼哈頓地院定川普有罪，可能就會真的傷及川普選情，對獨立人士尤其如此。

如果川普律師團能在曼哈頓地區法院審判中意外取勝，不僅能讓川普免於坐牢之災，還可能重塑川普官司纏身的政治氣勢，邁向11月選舉。

華府資深律師戴維斯(Lanny Davis)表示，川普遭白艾榮起訴，立案因由牽涉到很多證人，不僅柯恩，共謀付封口費給色情片艷星，所犯法條不僅州法，依聯邦法亦然，證人、文件、手機簡訊、電話紀錄及檔案很多。

川普極必須獲陪審團全體一致同意，才能無罪開脫，而那是極不可能的事。但如果川普律師團能說服一名或以上的陪審員拒絕把川普定罪，就可能導致審判無效，事實上讓川普勝利。

目前檢方只以重罪起訴川普，但是到審判末尾，川普律師團可以向法官要求，把選項給陪審團，用偽造商業文件的微罪罪名，來定川普的罪。這種不尋常的策略有時對辯方很明智，尤其在他們認為，陪審團對政府立案的力道，其實有所保留，但不願完全無罪開釋川普，或許願意妥協，以較輕罪名來定被告有罪，而非重罪。