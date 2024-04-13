民主黨批川普用捐款付律師費 聯邦紀錄：拜登也是

川普的封口費案15日將在紐約曼哈頓開庭，紐約警方將部署大批警力預防兩派支持者在場外鬧事。（路透）

有線電視新聞網(CNN)報導，民主黨 批評前總統川普 用捐助者資金支付他個人不斷增加的法律費用，但聯邦紀錄顯示，拜登 總統也「不遑多讓」，民主黨全國委員會(Democratic National Committee)已因統拜登處理機密文件不當遭調查案至少從政治捐款中拿了200萬元付律師費；民主黨說兩者不可相提並論。

特別檢察官許景(Robert Hur)對拜登進行調查，據提交給聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)的文件，去年7月以來，民主黨全委會付了拜登私人律師鮑爾(Bob Bauer)的公司105萬元。

2023年初以來，民主黨還支付近90萬5000元給另一律師事務所Hemenway & Barnes；律師米勒(Jennifer Miller) 在許景最終調查中擔任總統私人律師。

報導指出，川普將他個人刑事、民事案件描述為對他「政治迫害」的一部分，敦促支持者團結，提供財政支援；比起川普近幾年將數千萬元捐款挪作私人法律費用，民主黨支付給拜登代表律師的款項遠遠不及。

民主黨全委會發言人弗洛伊德(Alex Floyd)說，該委員會不會將捐助者任何錢花在法律費用上，川普則積極向支持者拿取法律費，盡其所能動用每一個銀行帳戶。

過去一年，川普競選捐款人資金約10%流向名為「拯救美國」(Save America)的領導政治行動委員會，該組織負責支付他和盟友的法律費用。

川普面臨88項刑事指控，他全部不認罪。

共和黨全國委員會(Republican National Committee)針對各種調查向川普的代表律師事務所付費，直到川普2022年底正式成為總統參選人才停止。

川普卸任後成立的「拯救美國」 2021年1月以來已花費7250餘萬元法律費用。

競選團隊與共和黨全委會、數十個州委會之間達成全新聯合籌款協議，優先考慮捐款給「拯救美國」，新成立聯合籌款組織「川普47委員會」(Trump 47 Committee)收到的支票將繼續協助川普付律師費。