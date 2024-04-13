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民主黨批川普用捐款付律師費 聯邦紀錄：拜登也是

編譯周芳苑／綜合12日電
川普的封口費案15日將在紐約曼哈頓開庭，紐約警方將部署大批警力預防兩派支持者在場外鬧事。（路透）
川普的封口費案15日將在紐約曼哈頓開庭，紐約警方將部署大批警力預防兩派支持者在場外鬧事。（路透）

有線電視新聞網(CNN)報導，民主黨批評前總統川普用捐助者資金支付他個人不斷增加的法律費用，但聯邦紀錄顯示，拜登總統也「不遑多讓」，民主黨全國委員會(Democratic National Committee)已因統拜登處理機密文件不當遭調查案至少從政治捐款中拿了200萬元付律師費；民主黨說兩者不可相提並論。

特別檢察官許景(Robert Hur)對拜登進行調查，據提交給聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)的文件，去年7月以來，民主黨全委會付了拜登私人律師鮑爾(Bob Bauer)的公司105萬元。

2023年初以來，民主黨還支付近90萬5000元給另一律師事務所Hemenway & Barnes；律師米勒(Jennifer Miller) 在許景最終調查中擔任總統私人律師。

報導指出，川普將他個人刑事、民事案件描述為對他「政治迫害」的一部分，敦促支持者團結，提供財政支援；比起川普近幾年將數千萬元捐款挪作私人法律費用，民主黨支付給拜登代表律師的款項遠遠不及。

民主黨全委會發言人弗洛伊德(Alex Floyd)說，該委員會不會將捐助者任何錢花在法律費用上，川普則積極向支持者拿取法律費，盡其所能動用每一個銀行帳戶。

過去一年，川普競選捐款人資金約10%流向名為「拯救美國」(Save America)的領導政治行動委員會，該組織負責支付他和盟友的法律費用。

川普面臨88項刑事指控，他全部不認罪。

共和黨全國委員會(Republican National Committee)針對各種調查向川普的代表律師事務所付費，直到川普2022年底正式成為總統參選人才停止。

川普卸任後成立的「拯救美國」 2021年1月以來已花費7250餘萬元法律費用。

競選團隊與共和黨全委會、數十個州委會之間達成全新聯合籌款協議，優先考慮捐款給「拯救美國」，新成立聯合籌款組織「川普47委員會」(Trump 47 Committee)收到的支票將繼續協助川普付律師費。

川普 民主黨 拜登

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