我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鼎泰豐在澳洲苛扣薪水、做假帳 遭當地法院重罰

台灣這家醫院離譜開錯刀 低血壓住院卻被開胸引流

川普若當選總統 不簽聯邦墮胎禁令

編譯周芳苑／綜合10日電
前總統川普10日表示，假如他11月再度當選總統，他將不會簽署聯邦墮胎禁令。(路透)
前總統川普10日表示，假如他11月再度當選總統，他將不會簽署聯邦墮胎禁令。(路透)

前總統川普10日表示，假如他11月再度當選總統，他將不會簽署聯邦墮胎禁令。

這是截至目前川普針對墮胎議題最明確的回應；他呼籲由最高法院來決定有關墮胎的問題。川普一方面努力與全國各地共和黨人士紛紛採取更嚴格限制墮胎措施保持距離，另一方面又自詡當初任命幫助推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)的最高法院三位保守派大法官。

川普10日在亞特蘭大被記者問到：「假如國會把全國墮胎禁令送到您的辦公桌上，您會簽署嗎？」川普搖搖頭回答：「不會！」 記者進一步追問：「您真的不會簽？」川普依舊立場堅定地再度回答：「不會。」

10日稍早，川普與亞利桑納州高等法院做出的一項爭議性決定劃清界線；根據該項決議，亞利桑納州必須遵守一項已有160年歷史的法律，禁止所有情形下的墮胎，除非有「必須挽救孕婦生命」的情況。 這項裁決源自於最高法院2022年6月駁回「羅訴韋德案」後重審的一個案件。

當被記者問到亞利桑納州的裁決是否「太過份」時，川普說：「確實如此。」他又說，這個問題將會得到解決，相信州長和其他人都會讓這個問題回歸理性，他認為，這個問題會「很快」獲得解決。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，就在亞利桑納州最高法院9日裁決幾乎全面性的墮胎禁令生效幾小時後，許多先前慶祝聯邦終結墮胎保護的亞利桑納州共和黨人都與該裁決保持距離，藉以尋求政治掩護。

亞利桑納州共和黨人發表一系列聲明，反對9日的裁決。然而一天前，川普還表示墮胎法令應由各州決定。

墮胎 川普 亞利桑納州

上一則

美日峰會升級軍事同盟 應對北京挑戰 強調台海和平穩定

延伸閱讀

「真實社群」股價腰斬 川普2周後跌出億萬富豪排行榜

「真實社群」股價腰斬 川普2周後跌出億萬富豪排行榜
他們不是川粉…封口費案15日開審 她說「川普必遭定罪」

他們不是川粉…封口費案15日開審 她說「川普必遭定罪」
川普墮胎立場「溫和」搖擺州共和黨人「靠攏」

川普墮胎立場「溫和」搖擺州共和黨人「靠攏」
封口費案15日開審 川普再提延審遭速拒

封口費案15日開審 川普再提延審遭速拒

熱門新聞

篤定代表共和黨角逐2024年總統大選的美國前總統川普，6日晚間在募款餐會上再度拿移民問題作文章。(路透)

川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」

2024-04-07 22:48
前總統川普。(路透)

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

2024-04-04 10:38
國土安全部部長梅奧卡斯(左)表示，他今年2月18日在維也納會晤中國國務委員、公安部部長王小洪(右)時，曾討論讓中國就接回遭美國遞解的中國無證客一事。(取自國土安全部官網)

梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民

2024-04-06 21:27
副總統當選人蕭美琴日前到捷克訪問。圖左為捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）右一為台駐捷克代表柯良叡。 圖／取自捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）Ｘ平台

傳北京監控蕭美琴訪布拉格險釀車禍 成捷中外交事件

2024-04-05 15:50
蔣莎樂(右)4日宣布破獲一起涉及千萬元的殺豬盤騙案。(記者顏潔恩 / 攝影)

紐約檢調破獲逾千萬元「殺豬盤」 華人受害多 騙子帳戶可能設在中國

2024-04-05 02:30
全球最富有女性排在第15位，為歐萊雅集團繼承人梅耶爾，995億美元身家，連續第4年成為全球女首富。(路透)

全球最有錢女性 梅耶爾蟬聯4年榜首 泰勒絲首登富比世榜

2024-04-03 02:17

超人氣

更多 >
馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變
遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊

遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊
41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議

41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議
華人買房未勘地界與鄰糾紛 缺原始文件被迫對簿公堂

華人買房未勘地界與鄰糾紛 缺原始文件被迫對簿公堂
馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了