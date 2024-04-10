川普若當選總統 不簽聯邦墮胎禁令

前總統川普10日表示，假如他11月再度當選總統，他將不會簽署聯邦墮胎禁令。(路透)

前總統川普 10日表示，假如他11月再度當選總統，他將不會簽署聯邦墮胎 禁令。

這是截至目前川普針對墮胎議題最明確的回應；他呼籲由最高法院來決定有關墮胎的問題。川普一方面努力與全國各地共和黨人士紛紛採取更嚴格限制墮胎措施保持距離，另一方面又自詡當初任命幫助推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)的最高法院三位保守派大法官。

川普10日在亞特蘭大被記者問到：「假如國會把全國墮胎禁令送到您的辦公桌上，您會簽署嗎？」川普搖搖頭回答：「不會！」 記者進一步追問：「您真的不會簽？」川普依舊立場堅定地再度回答：「不會。」

10日稍早，川普與亞利桑納州 高等法院做出的一項爭議性決定劃清界線；根據該項決議，亞利桑納州必須遵守一項已有160年歷史的法律，禁止所有情形下的墮胎，除非有「必須挽救孕婦生命」的情況。 這項裁決源自於最高法院2022年6月駁回「羅訴韋德案」後重審的一個案件。

當被記者問到亞利桑納州的裁決是否「太過份」時，川普說：「確實如此。」他又說，這個問題將會得到解決，相信州長和其他人都會讓這個問題回歸理性，他認為，這個問題會「很快」獲得解決。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，就在亞利桑納州最高法院9日裁決幾乎全面性的墮胎禁令生效幾小時後，許多先前慶祝聯邦終結墮胎保護的亞利桑納州共和黨人都與該裁決保持距離，藉以尋求政治掩護。

亞利桑納州共和黨人發表一系列聲明，反對9日的裁決。然而一天前，川普還表示墮胎法令應由各州決定。