我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲：互聯網行業三年足以天翻地覆 一切才剛開始

等不及高鐵 南北加州「紅眼」列車期待今夏上路

Z世代女性辯論墮胎權 將成大選關鍵

記者顏伶如／即時報導
前總統川普8日宣布墮胎爭議應由各州立法決定，國會無需插手。圖為反墮胎與支持墮胎的婦女，相互爭吵。(路透)
前總統川普8日宣布墮胎爭議應由各州立法決定，國會無需插手。圖為反墮胎與支持墮胎的婦女，相互爭吵。(路透)

不管挺墮胎或反墮胎，Z世代(Generation Z)女性對於即將到來的11月大選都積極動員，號召婦女透過選票發聲；美國廣播公司(ABC)報導，專家指出，Z世代婦女票對於這次選舉將有舉足輕重的影響。

肯塔基州中部米德威學院(Midway University)22歲大四學生杜瓦爾(Hadley Duvall)在屬於保守派、基督教學校風格的校園裡，擔任挺墮胎倡議運動領導人。相隔300哩之外，俄亥俄州鮑林格林州立大學(Bowling Green State University)22歲大四學生瑞斯(Morgan Reece)則忙著籌畫在充滿自由派精神的學校裡舉辦一場反墮胎活動。

瑞斯說：「這是有史以來最嚴重的侵犯人權暴行。我們竟然允許數百萬還在子宮裡的孩子遭到屠殺」。

杜瓦爾則表示：「我最喜歡的說法就是，我其實是支持『不關你的事』」。

瑞斯與杜瓦爾都是Z世代年輕女性，這個族群的潛在選民人數上看4000萬，約占整體美國選民的17%。

美國廣播公司新聞部政治新聞副主任哈裴爾(Averi Harper)表示，幾個決戰州究竟鹿死誰手，年輕選民將產生重要影響。

哈裴爾說：「我們可能會看到，某些年輕選民的投票決定，最後決定了讓誰入主白宮。」

瑞斯是鮑林格林州立大學反墮胎社團主席，她在節育中心擔任義工，並與非營利學生組織「學生支持反墮胎聯盟」(Students for Life)配合。瑞斯舉辦的校園活動，經常遇到對於她的觀點無法認同的學生。

瑞斯說，以前的立場是主張支持墮胎，但後來看到經過流產手術的血淋淋胚胎照片，「讓我為之心碎」。她的反墮胎宣傳在俄州堪稱硬仗。2023年裡，俄州選民投票通過將墮胎權保障納入州憲。

像瑞斯一樣的反墮胎倡議人士，數十年來不斷宣導理念。「學生支持反墮胎聯盟」主席霍金斯(Kristan Hawkins)就是新一波學生運動的領袖。聯盟在全國大學有1400個分會。

霍金斯說，結論就是墮胎是很血腥的行為，「我們對兒童做出如此手段，簡直泯滅人性」。

墮胎 俄亥俄州 投票

上一則

五角大廈示警美太空競賽恐輸中國：須減少官僚僵局

延伸閱讀

川普稱墮胎問題交各州決定 保守派失望 但喊「續挺川」

川普稱墮胎問題交各州決定 保守派失望 但喊「續挺川」
擴大免費公車試點？ MTA潑冷水

擴大免費公車試點？ MTA潑冷水
「捍衛戰士」續集被控侵權求償 派拉蒙勝訴

「捍衛戰士」續集被控侵權求償 派拉蒙勝訴
禁止懷孕6周後墮胎 佛州新法5月上路

禁止懷孕6周後墮胎 佛州新法5月上路

熱門新聞

篤定代表共和黨角逐2024年總統大選的美國前總統川普，6日晚間在募款餐會上再度拿移民問題作文章。(路透)

川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」

2024-04-07 22:48
前總統川普。(路透)

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

2024-04-04 10:38
國土安全部部長梅奧卡斯(左)表示，他今年2月18日在維也納會晤中國國務委員、公安部部長王小洪(右)時，曾討論讓中國就接回遭美國遞解的中國無證客一事。(取自國土安全部官網)

梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民

2024-04-06 21:27
全球最富有女性排在第15位，為歐萊雅集團繼承人梅耶爾，995億美元身家，連續第4年成為全球女首富。(路透)

全球最有錢女性 梅耶爾蟬聯4年榜首 泰勒絲首登富比世榜

2024-04-03 02:17
副總統當選人蕭美琴日前到捷克訪問。圖左為捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）右一為台駐捷克代表柯良叡。 圖／取自捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）Ｘ平台

傳北京監控蕭美琴訪布拉格險釀車禍 成捷中外交事件

2024-04-05 15:50
蔣莎樂(右)4日宣布破獲一起涉及千萬元的殺豬盤騙案。(記者顏潔恩 / 攝影)

紐約檢調破獲逾千萬元「殺豬盤」 華人受害多 騙子帳戶可能設在中國

2024-04-05 02:30

超人氣

更多 >
65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手

65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手
理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個

理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個
41歲男神胡歌顏值崩塌 雙頰凹陷冒白髮零濾鏡狀態曝光

41歲男神胡歌顏值崩塌 雙頰凹陷冒白髮零濾鏡狀態曝光
放屁次數太多 何時該擔心？

放屁次數太多 何時該擔心？
洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡

洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡