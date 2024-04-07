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川普誓言提高中國貨關稅 高盛搖頭：有礙成長還推高通膨

編譯季晶晶／即時報導
對於川普誓言當選後提高陸貨關稅， 高盛分析師指有礙經濟成長而且還會推高通膨。(路透)
對於川普誓言當選後提高陸貨關稅， 高盛分析師指有礙經濟成長而且還會推高通膨。(路透)

根據高盛集團（Goldman Sachs），川普誓言當選後大幅提高對中國進口商品的關稅，將阻礙美國國內經濟發展並推高通貨膨脹。

高盛分析師在周六的報告中說，如果中國採取報復行動，實際關稅稅率每增加一個百分點，美國經濟成長就會減少0.15%。即使川普將由此取得的收入用來支應減稅措施，可刺激支出和投資，但對國內生產毛額的衝擊仍將至少達到0.05%。

高盛說，核心消費物價將因此上漲略多於0.1%，因為企業會將更高的進口成本轉嫁給消費者，而一些國內生產商會伺機提價，結果是一年內的通膨率上升。

川普在任期間對3000多億美元的中國進口商品課徵高達25%的關稅，引發北京報復，而拜登總統在很大程度上維持這些關稅。兩人將在11月大選再次交鋒，雙方都搶著表示會對中國採取更強硬的態度。川普已提出當選後會提高關稅提高到至少60%。

根據高盛，2017至2019年間，中國進口商品的有效關稅稅率提高了1.5個百分點，而川普的提議可能「更大幅度」提高稅率。

高盛資深經濟學家Ronnie Walker表示，儘管對中國提供關稅，每提高一個百分點可使美國政府每年增加約300億美元收入，增幅為0.1%，但總體上不會對經濟產生正面影響。

他說，「提高關稅對國內生產毛額的直接影響可能是負面的，物價上漲對實際收入和消費支出的打擊會超過貿易赤字下降。還有一些不確定的間接影響，例如對商業氛圍的打擊和供應鏈動盪，可能會加劇負面影響。

關稅 高盛 川普

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