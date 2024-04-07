川普自比現代曼德拉：若因說真話入獄是「榮耀」

前總統川普。（路透）

篤定代表美國共和黨參選總統的川普 6日再度自比為南非 反種族隔離英雄曼德拉（Nelson Mandela），總統拜登 競選連任團隊隨即酸言批評。

中央社引述法新社報導，77歲的川普遭到4起不同的刑事案件起訴，任一起都可能導致這位億萬富翁房地產大亨入獄。

在其中一起案件中，川普被指控在2016年總統大選前向前情色女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）支付封口費。他在那場大選擊敗民主黨候選人希拉蕊（Hillary Clinton）。

這場審判將於4月15日展開，法官莫城（Juan Merchan）已對經常在社群媒體上攻擊他的川普祭出部分禁言令。

川普6日在他創立的「真實社群」（Truth Social）指控莫城侵犯美國憲法第一修正案（First Amendment）賦予他的言論自由，違反法律。

川普寫道：「如果這個政治走卒想讓我因為說出公開且明顯的真相而『入獄』，我會很高興當個現代曼德拉，這將是我巨大的榮耀。」

曼德拉坐了27年牢，之後獲釋，最終當上南非總統。他已於2013年去世。

川普2023年就曾在集會上自比曼德拉，他也曾將自己比作耶穌基督。

川普6日做出這番發言後，拜登競選連任團隊隨即發動攻勢。

拜登團隊在聲明中說：「想像一下，你如此地自我為中心，在短短的一個多星期內就拿自己和耶穌基督與曼德拉相提並論：這就是川普。」