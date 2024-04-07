破紀錄…川普佛州棕櫚灘募款 媒體估進帳逾5000萬

川普6日晚在佛羅里達州舉行大型募款活動。圖為川普上月在佛州自高球名將尼克勞斯手中接獲「進步最多選手」獎項。(路透)

前總統川普 6日晚在佛羅里達州舉行的一場大型募款活動預計募得4300萬元或以上的巨額資金，多個媒體報導，實際募款超過5000萬元。這是有史以來單次活動籌集的最高金額。

每張門票25萬元的狂歡節在川普支持者約翰·保爾森(John Paulson)價值 1.1億元的棕櫚灘豪宅舉行。

這場活動是川普目前為止最大型的募款活動，對他來說是一個急需的機會，他在募款方面經常被拜登 超越，此外，由於律師費及法律支出不斷增加，川普正處於財務緊繃。

募款晚宴在億萬富豪鮑爾 森位於棕櫚灘的家中舉行，將把募得的一部份資金分配給一募款團體，該團體已為川普的法律費用支出數千萬元。

儘管川普一直努力爭取一些主要傳統共和黨捐款人參與，但他仍然保有一些重量級人物的支持，根據路透獲取的募款邀請資訊，6日的聯合主辦人包括對沖基金投資人默瑟(Robert Mercer)和他的女兒，以及保守派活動家莉貝卡(Rebekah)、投資人貝森特(Scott Bessent)、賭場大亨魯芬(Phil Ruffin)。

據兩名消息人士透露，鮑爾森可能被提為川普的財政部長。貝森特也是擔任財政部長的潛在人選。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，三位支持川普的前競爭對手被列為募款邀請的「特別嘉賓」，包括聯邦參議員史考特(Tim Scott)、印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)、北達科他州州長柏根(Doug Burgum)。

川普的競選團隊上個月表示，今年的募款總額將無法與拜登匹敵，川普的競選團隊和一個聯合募款委員會在2月募得2030萬元，相較之下，拜登該月份募得5300萬元以上。

然而，募得更多資金並不一定代表成功，2016年民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓募得7億6990萬元，遠超過川普募得的4億3340萬元，但大選仍被川普擊敗。

棕櫚灘的這場募款活動正在為「川普47委員會」(Trump 47 Committee)籌款，這是一場聯合募款行動，包括川普的競選團隊、共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)和州黨委員會。

本周稍早，川普競選團隊和RNC宣布3月總共募得6560萬元，進入4月時手頭有9310萬元資金。