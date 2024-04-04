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拜登連任警訊 WSJ民調：7個搖擺州 川普領先6州

編譯俞仲慈／綜合3日電
最新民調顯示，2024年總統大選競爭最激烈的七個搖擺州中，有六個州都是前總統川普(左)領先現任總統拜登(右)。(路透)
最新民調顯示，2024年總統大選競爭最激烈的七個搖擺州中，有六個州都是前總統川普(左)領先現任總統拜登(右)。(路透)

由於選民對經濟現況不滿，加上質疑拜登總統執政的能力，最新民調顯示，2024年總統大選競爭最激烈的七個搖擺州，有六個州是前總統川普領先，顯示拜登選情面臨極大挑戰。

華爾街日報(WSJ)在3月17日至24日進行的最新民調顯示，賓州、密西根、亞利桑納、喬治亞、內華達與北卡羅來納六個州，川普均以2至8個百分點領先，拜登只有威斯康辛州以3個百分點微幅超前。

民調顯示選民對拜登執政不滿，而且愈來愈多州一黨獨大，選情難以撼動，因此搖擺州的投票傾向將是大選決戰關鍵，雖然七州占270張選舉人票其中93張，為了拉抬選情，兩黨不惜花費數億元投入選戰。

WSJ民調顯示，七州對拜登任內的負面評價超過正面評價達16個百分點或更多，其中有四州的差距超過20個百分點；相較之下，唯有亞利桑納州對川普任內政績持負面評價，而且僅比正面評價高1個百分點。

民調也顯示選民對拜登和川普皆無好感，尤其對拜登的印象更糟；被問及哪位候選人健康狀況適合擔任總統，48%選擇川普、28%選擇拜登。

民調發現搖擺州選民普遍比其他州選民更關心經濟，約35%認為經濟與通膨是他們投票的關鍵，但2月全國性民調此占比為19%；同時搖擺州有25%同意過去兩年的經濟有所好轉，但全國性民調占比為31%。

詭異的是，搖擺州選民認為全國經濟欠佳，卻對自家經濟評價良好，例如北卡州66%不滿全國經濟，但對該州經濟不滿僅33%；威斯州選民對全國經濟負面比正面看法高出16個百分點，對該州經濟正面比負面看法卻高出17個百分點。

民主黨民調專家波西安(Michael Bocian)指出，拜登沒有讓搖擺州選民真實感受到經濟改善；他說：「要讓選民感覺經濟比現在更好，我認為是民主黨面臨的巨大挑戰。」

另外七個搖擺州的民調，拜登贏得68%非裔選民、48%拉丁裔以及50%30歲以下年輕選民支持，但是在2020年，拜登在非裔、拉丁裔與年輕選民幾乎取得絕對優勢，短短四年他的支持度快速流失。

喬治亞州43歲的非裔女性阿姆斯壯(Corrine Armstrong)2020年支持拜登，如今對於拜登施政有所疑慮，她說：「我覺得他的年齡以及檯面下一切，他的表現不如我預期，他不是大刀闊斧型的總統。」

最新民調顯示，2024年總統大選競爭最激烈的七個搖擺州中，有六個州都是前總統川普...
最新民調顯示，2024年總統大選競爭最激烈的七個搖擺州中，有六個州都是前總統川普(右)領先現任總統拜登(左)。(路透)

拜登 民調 搖擺州

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