偽冒3M牌N95口罩 查獲千萬個

聯邦人員最近在最少五個州的醫院、醫療設施及政府機關內展開調查，檢獲最少1000萬個偽造的3M品牌N95口罩。圖為當局去年12月查獲的仿冒口罩。(美聯社)

新冠疫情 已持續一年，偽冒防護物資仍是一個重大問題；聯邦執法人員最近在最少五個州的醫院、醫療設施及政府機關內展開調查，查獲最少1000萬個偽造的3M品牌N95口罩；當局呼籲持有者停止使用。

迄今為止，國安部已出動7000名調查人員，加上邊境 官員，食品暨藥物管理局 (FDA)及聯邦調查局(FBI)來調查，共沒收了價值3300萬元的偽冒產品，200多人被捕；最新一次行動是在2月17日，國土安全部在東岸一個倉庫，截獲即將分發的數以萬個偽冒口罩。

受害的不只展開調查的五個州，調查人員已通知12個州逾6000個受害機構，包括醫院、醫療機構以及不知情誤購人士；當局已通知他們停止使用這些口罩，同時鼓勵醫務工作者及有關機構，登入3M官網查詢如何辨別假的提示。

國安部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)強調，這不僅給人錯誤的安全感，而且讓使用者暴露在沒有任何防護裝備的危險環境下。

國安部官員表示，這些口罩不是通過3M的常規分銷商提供的，而是來自正常供應鏈之外；但他們指出，在全球疫情大流行期間，各種防護物資，包括口罩異常短缺，醫院和醫療團體愈來愈多地採用正常以外的購買程序，於是騙徒利用了這種需求及恐慌，假冒的網站不斷出現。

聯邦調查人員表示，這些網站不僅聲稱銷售防護物資，現在甚至出售新冠疫苗。國安部官員未透露檢獲的假冒口罩是分發到哪些州。

位於明尼蘇達州楓木城(Maplewood)的3M是全球最大N95口罩的生產商之一，產品獲聯邦國家職業安全與健康研究所的批准，被認為是預防新冠病毒的金標準，在疫情大流行初期，因口罩供不應求，使歹徒有機可乘。

由於口罩未經測試，是否符合嚴格的N95標準成為疑問，一旦治療新冠病毒的醫護人員使用了這些冒牌貨，將會給他們帶來生命危險。