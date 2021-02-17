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整合斷鏈 數百萬N95口罩庫存 但仍有一線醫護被迫1天用1個

記者胡玉立╱綜合報導
圖為德州一處倉庫堆放大批N95口罩。(美聯社)
圖為德州一處倉庫堆放大批N95口罩。(美聯社)

疫情大流行迄今已屆一年，全美各工廠製造的醫療級N95口罩，數以百萬計地轉入庫存，卻還是有許多醫院擔心口罩不足，一線醫護人員被迫一整天使用同一個N95口罩，醫療安全未獲足夠保障。美聯社追蹤調查發現，N95口罩並未真正短缺，物流中斷的根本原因，源自聯邦政府未整合供應鏈，也沒有提供醫院明確的醫療設備管理規範，導致醫護人員身曝險境。

美聯社指出，位在德州福和市(Fort Worth)的醫療級口罩製造商Prestige Ameritech每四天可生產100萬個N95口罩，但因國內訂單量不足，該公司還在最近取得了政府出口許可。業主說，工廠裡的N95口罩多到把他「淹沒」了。

但在明尼阿波利斯市郊外North Memorial Health醫院工作的新冠加護病房護士特納，自去年3月迄今，每天當班都只能用一付N95口罩，不像疫情以前那樣，每處理一個病患就更換一付口罩。

院方聲明指出，口罩供給已穩定，仍限制使用，是因為「我們必須時刻留意供給」以確保人人安全。

與此同時，官方則是刻意保留新口罩製造商和供貨情況的重要資訊。美聯社指出，為增加國內口罩供應，監管N95口罩製造商的聯邦機構、國家職業安全與健康研究所(NIOSH)已批准94個新品牌，其中包括19家國內製造商。

CDC官員穆勒(Chester Moeller)沮喪表示：「美國未來可售出的N95口罩每月產能最終將逾1億個。我們還是迫使醫療保健業重複使用消毒過的N95或全天只能戴一付N95口罩。」

圖為明尼蘇達州護士抗議防護口罩短缺。(美聯社)
圖為明尼蘇達州護士抗議防護口罩短缺。(美聯社)

疫情伊始，聯邦疾病防治中心(CDC)曾因口罩奇缺修改指南，讓醫院可在物資「耗竭」時擴大和重複使用。但CDC並未明確定義何謂「耗竭」。醫院因應作法則各有不同；有些已回復疫情前水平，面對不同患者就換新N95口罩。但多數醫院至今仍只配給員工一天一口罩或甚至更少。許多醫院採購人員說，即便院內庫存充足，他們仍遵循耗竭用品準則。

美聯社與十幾名採購官員交談，這些人為300多家醫院採購物資，他們全都表示，醫院現在有足夠N95口罩存放在倉庫中，足以因應2到12個月。但除了兩家醫院以外，所有醫院都規定員工每天都只能戴一付口罩，甚至還有醫院規定每週只能戴一付口罩。

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