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慟失父與子 婦在阿州公園挖到3克拉白鑽

編譯周芳苑／綜合報導
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賓州婦人史密斯4月造訪「鑽石坑州立公園」時，發現一顆3.09克拉白鑽。(鑽石坑州...
賓州婦人史密斯4月造訪「鑽石坑州立公園」時，發現一顆3.09克拉白鑽。(鑽石坑州立公園照片)

阿肯色州開放公眾尋找鑽石的「鑽石坑州立公園」(Crater of Diamonds State Park)日前在社群媒體臉書(Facebook)貼文稱，賓州婦人史密斯(Keshia Smith)造訪該公園時發現一顆3克拉白鑽，原本因兒子和父親最近去世深陷悲痛，但這段奇遇帶來意想不到的光明時刻。

這一公園位於阿肯色州派克郡(Pike County)默弗里斯伯勒(Murfreesboro)，史密斯六個月前痛失兒子，不久前又安葬父親，4月22日造訪公園發現鑽石，當時是47歲的史密斯在該公園挖掘泥土的第二天，結果發現泥巴中有東西在閃閃發光。

「我把它拿出來，看了一下，」史密斯說。「我當時沒多想。」她把那塊石頭丟進一個紙袋裡，繼續挖掘。大約一小時後，她把那塊石頭帶到公園的鑑定桌前，工作人員會當場檢查遊客找到的物品。一名經理替那塊石頭秤重，並用顯微鏡仔細檢視。

經理告訴史密斯，她找到的是一顆3.09克拉的白鑽，還給了她一張證明卡，上面記載著鑽石的重量與顏色。

賓州婦人史密斯4月造訪「鑽石坑州立公園」時，發現一顆3.09克拉白鑽。(鑽石坑州...
賓州婦人史密斯4月造訪「鑽石坑州立公園」時，發現一顆3.09克拉白鑽。(鑽石坑州立公園照片）

史密斯起先不敢相信，後來感到安心。臉書貼文稱，史密斯正試著從悲痛中走出來，發現這顆鑽石為她帶來意想不到的光明時刻。

根據阿肯色州立公園的臉書貼文，史密斯將這顆鑽石命名為「Za'Novia Liberty Diamond」，其中「Za'Novia」結合她孫子女的名字， 「Liberty」是為了紀念美國建國250周年。從照片看來，這顆鑽石扁平、光滑、無色，其大小與一顆珠子差不多。

目前，鑽石坑州立公園是全世界唯一讓人們在天然火山岩層中尋找鑽石的地方；根據公園官網介紹，遊客可在一片37英畝土地上尋找岩石、礦物和寶石，找到的任何東西都歸他們所有。

公園官網稱，從1972年鑽石坑公園成為阿肯色州立公園起至今年1月13日為止，遊客已在該公園發現超過3萬7377顆鑽石。

到目前為止，在美國發現的最大鑽石名為「山姆大叔」(Uncle Sam)就是產自該公園，1924年被發現，重達40.23克拉。

賓州 社群媒體 州立公園

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