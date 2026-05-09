寶寶盤、蝦龍糊…新英格蘭中式料理獨特家鄉味 可快遞全美

新英格蘭地區有獨特的中式料理。圖為新罕布夏州的一桌中式外賣。（美聯社）

新英格蘭 地區的美式中式國料理以獨特的「寶寶盤」(Pu Pu Platters)與甜美醬汁聞名，這股獨特的家鄉味，集合了多年來不斷調整的味道，不僅是當地人的兒時記憶，如今更透過跨州快遞，為全美各地懷舊的饕客稍解一絲鄉愁。

「沙龍」(Salon)雜誌報導，走進新英格蘭地區任何一家美式中餐館 ，映入眼簾的往往是人手一杯插著小雨傘的「天蠍座調酒」(Scorpion Bowls)及「寶寶盤」，堆滿炸雞柳、雞翅、排骨與照燒肉串並環繞著藍色酒精火焰的「寶寶盤」，早已是當地六州菜單上的靈魂要角。

臉書粉專2.1萬鐵粉

擁有超過2.1萬名成員的Facebook「新英格蘭中餐支援小組」，用戶每天分享外送餐點照片，評論特定餐廳的蝦龍糊（shrimp with lobster sauce），或交流在購物中心附近能買到道地的炒麵。社團管理員羅斯(Mark Ross)說，「新英格蘭的中式料理與美國其他地區截然不同，它擁有一群極其忠誠的粉絲，成員對這種區域性美食充滿熱情，甚至會為此舉辦線下聚餐。」

新英格蘭人有一種堅定的信念，就是當地的美式中式料理是全美最頂尖，這種信念催生了專門將這些經典菜餚快遞至全美各地的服務。

勞勒(Jim Lawlor)於2023年創立了「Bamboos Nation Interstate」公司，起因是他發現上述社團中有四成成員已搬離家鄉，卻依舊思念那微甜的照燒牛和油亮的家常撈麵。目前他已為數百位思鄉者，送出來自波克羅克林區「金寺餐館」(Golden Temple)或塞勒姆「桃源酒家」(Fantasy Island)等餐廳拿手的豬肉炒飯與去骨排骨。

有人臨終前想再嘗

他說，「我們不只是提供美食，更是在連結人們童年的珍貴回憶，」這種懷舊情懷之深，甚至有人在臨終前還希望再嘗一口這份熟悉的味道。

為了迎合愛爾蘭與義大利裔族群，名廚廖家艾研發出肉餡更扎實的「北京餛飩」，並直接借用義大利文「ravioli」名稱。圖為郵政總局2014年發行印有廖家艾頭像的郵票。（郵政總局stampsforever網站）

這份獨特的風味也正征服其他地區民眾的味蕾。麻州劍橋餐廳「吳淞路」(Wusong Road)的主廚杜杰森(音譯，Jason Doo)認為，波士頓豐富的移民背景是造就此獨特風味的關鍵。為了迎合當地龐大的愛爾蘭與義大利裔族群，早期的華人移民開始調整口味，例如名廚廖家艾(Joyce Chen)便研發出肉餡更扎實的「北京餛飩」(Peking ravioli)，並直接借用義大利文的「ravioli」(義大利餃)名稱，讓當地人產生親切感。另外，當地盛產龍蝦與糖蜜(molasses)也讓新英格蘭中式料理製作後的色澤更深、口味更甜。

若論及指標性地位，莫過於在索格斯(Saugus)1號公路上經營超過75年的「九龍餐廳」(Kowloon)。老闆黃子章(Bob Wong)表示，1950年代父母開店時，美國人對道地中式料理尚不熟悉，因此必須根據客人口味進行改良，隨著60、70年代波里尼西亞與提基(Tiki)主題大行其道，雞柳、炸蝦與烤雞翅才正式併入菜單。

黃子章總結道，新英格蘭中式料理對當地人而言，就像肉卷(meat loaf)或義大利麵一樣，是伴隨成長回憶的「療癒美食」(comfort food)。