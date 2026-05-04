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女性捧場 穿著Prada的惡魔2踢走「麥可」首映周末奪冠

編譯彭馨儀／綜合報導
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女星梅莉史翠普(左)與安海瑟薇(右)再度攜手，「穿著Prada的惡魔2」吸引大群...
女星梅莉史翠普(左)與安海瑟薇(右)再度攜手，「穿著Prada的惡魔2」吸引大群女性觀眾買票捧場。(美聯社)

相隔20年，「穿著Prada的惡魔2」(The Devil Wears Prada 2)再度吸引當年老粉與新一代女性觀眾捧場，首映周末在北美拿下7700萬元票房，全球賣座更是高達1.566億元，輕鬆登頂票房榜首，將「麥可」(Michael)擠到第2名。

根據PostTrak民調顯示，女性約占購票觀眾76%；74%的觀眾表示「絕對會」向朋友推薦這部電影。但影評褒貶不一，叫座不叫好。

美聯社報導，續集製作成本1億元，比第一集3500萬元大幅增加。導演大衛法蘭柯(David Frankel)說，「事實證明，當你付完這群世界最頂尖大牌影星的片酬後，剩下的拍片預算，其實跟我們拍第一集時根本沒差多少。」

原班人馬梅莉史翠普(Meryl Streep)、安海瑟薇(Anne Hathaway)、艾蜜莉布朗(Emily Blunt)及史丹利圖奇(Stanley Tucci)已在東京、倫敦及紐約進行數周全球時尚宣傳活動，就連時尚女魔頭(Prada-clad devil)的角色原型、「時尚」雜誌(Vogue)總編溫圖爾(Anna Wintour)也有到場，與安海瑟薇一同亮相，並與梅莉史翠普共同登上雜誌封面。

首部曲於2006年6月上映，全球票房超過3.26億元。片中經典台詞全成20年不滅金句，包括「魔鬼來了」(gird your loins)、「真有創意」(groundbreaking)、「就這樣」(That's all.)。續集成功與否難以預料，但這次大家期待很高，根據尼爾森(Nielsen)統計，第一集的串流觀看量在3月至4月期間增長了428%。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)說，「有了Prada加麥可這種令人無法抗拒的組合，彌補了今年暑期檔沒有漫威電影開場的遺憾。」

單就「穿著Prada的惡魔2」而言，票房已超過去年暑假的漫威開場電影「雷霆特攻隊」(Thunderbolts)。

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