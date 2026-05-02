獨立250周年／與川普唱反調 密州如實揭露「建國」黑歷史

密西西比歷史博物館展出一尊白人至上極端組織三K黨的塑像，揭露該州過去種族歧視與暴力的歷史事實，做為紀念「美國獨立250週年」的官方活動之一。(美聯社)

密西西比州以揭露其過去種族歧視 與暴力的歷史事實做為「美國獨立250周年」紀念的官方活動，與川普 總統極力淡化美國歷史黑暗面的政策反其道而行。

美聯社報導，密西西比州民權博物館(Ｍississippi Civil Rights Museum)和毗鄰的密西西比州歷史博物館(Museum of Mississippi History)是「密西西比兩大博物館」，其建築群位於州議會大廈附近，是該州「美國獨立250周年」紀念活動的核心。

密西西比州民權博物館內有一座以玻璃面板做成的私刑受害者紀念碑，碑上刻著該州600多名有紀錄可考的種族謀殺受害者姓名與行凶者動機。

其中一位名叫賴特(Malcolm Wright)的受害者於1949年在家人面前被毆打致死。他的罪名是「霸占道路」；進一步調查顯示，兇手是因為覺得他的騾車行駛速度太慢而下毒手。

「這還只是我們知道的人，」來自路易斯安納州 的遊客強生(Kiama Johnson)強忍著淚水說道。 「想想那些我們不知道的，那些永遠不會被寫進歷史書裡的人。」

密西西比州政府在其美國獨立250周年官方紀念活動中，真實呈現歷史黑暗面的做法，與川普總統2025年1月重返白宮以來的相關施政形成強烈對比。

為淡化美國歷史上某些殘酷篇章帶來的不適感，川普上任第一天就簽署一項行政命令，取消聯邦政府在多元、平等和包容(DEI)方面的努力。他又在2025年3月簽署旨在「恢復美國歷史的真相與理性」的行政命令，導致聯邦公園的標誌被更改，甚至被移除，軍事基地也被重新命名。

川普政府為慶祝獨立250周年所做的工作之一，就是向包括史密森尼學會(Smithsonian)在內的聯邦機構施壓，要求它們講述一個較少關注歧視和種族暴力事件的歷史版本。

不過密西西比州顯然對歷史有自己的看法。該州有一個專為紀念獨立250年周年的特展「密西西比製造」(Mississippi Made)，展出的是該州過去一段涉及美洲原住民、奴隸制度和民權運動時期的黑暗歷史。

密西西比州檔案館和歷史博物館(Mississippi Department of Archives & History)主任普林斯(Nan Prince)表示，在展覽的籌備過程中，學者、政界人士、工作人員、公民團體和民權組織都提出明確的要求。「不要粉飾太平，」她說，「要如實講述一切。」