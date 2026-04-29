新州女躺手術台上才知保險拒付 術後收天價帳單

新州婦人詹蒂萊長年飽受椎間盤破裂帶來的疼痛之苦，她準備進行期待已久的手術，躺上手術台時才知道保險公司未批准，術後更收到將近13萬元的帳單。（示意圖，美聯社）

新澤西州 的詹蒂萊（Ellen Gentile）長年飽受椎間盤破裂帶來的疼痛之苦，她準備進行期待已久的手術時才知道保險 公司認為手術未獲食品與藥物管理局（FDA ）批准，術後更收到將近13萬元的帳單。專家說這種情況可能會發生在每一個人身上，若不幸遇到應記錄所有資訊、向保險公司提出申訴等，保險公司一開始的說法並不是最終說法，努力爭取才不會讓權利白白喪失，也才不會浪費錢。

Moneywise報導，新澤西州米爾本（Millburn）的詹蒂萊一直飽受椎間盤破裂帶來的劇痛折磨，椎間盤破裂也讓她身體部分癱瘓，無法移動手和手臂。詹蒂萊期待手術能為她帶來解脫，前一晚接到通知後，她隔天準時抵達準備手術。

詹蒂萊接受ABC電視台的消費者保護專題節目7 On Your Side訪問時說，醫院前一晚打給她，通知她可以動手術，她以為一切都已獲批准。詹蒂萊換上手術服、躺上手術台，手臂上有靜脈注射，結果這時她的家人得知詹蒂萊以為獲批准的頸部手術並不在保險範圍內。

由於病情惡化、行動不便，詹蒂萊還是動了手術，但術後各項費用加總，詹蒂萊和丈夫馬修（Matthew）收到約12.6萬元的醫療帳單。

詹蒂萊和馬修後來提交了六位數的保險索償，包括3.7萬元的人工脊椎裝置和約9000元的麻醉費用，但遭到拒絕，他們後來又兩度提出申請，均以失敗告終。

詹蒂萊的保險公司「獨立藍十字」認為手術未經食藥局核准，因此拒絕給付。圖為位於費城的「獨立藍十字」總部。（美聯社）

7 On Your Side之後聯繫詹蒂萊的保險公司「獨立藍十字」（Independence Blue Cross）保險公司，並出示詹蒂萊的醫師提供的醫療必要性證明，保險公司仍維持相同立場，認為手術設備未經食藥局核准，手術也未經授權。不過這次接洽揭露詹蒂萊還有一條路可走，也就是找獨立的第三方進行最終審查。

詹蒂萊說她很感謝7 On Your Side節目幫他們家找到最終複審途徑；馬修說那個途徑對他們有利，最終獲得批准，透過獨立的第三方複審，保險公司拒付的決定被推翻，支付了12萬6680.25元的帳單。

聯邦基金會（Commonwealth Fund）的調查顯示，45%的成人被保險人曾收到自己認為應由保險公司支付的醫療帳單，但即便如此，那些收到帳單上有誤或遭保險公司拒付的人之中，只有不到一半提出申訴，因為他們不知道自己有權提出申訴。

若遇到醫療索賠遭拒，記錄每件事情和問正確的問題很重要。要求提供書面拒賠解釋有助於澄清問題是否和事先授權、醫療必要性標準或計費代碼有關，患者可以和醫療機構的計費部門合作，更新文件或代碼後重新申請。

如果仍有疑慮，患者可以向保險公司提出正式申請，或透過所在州的保險部門申請外部審查，在詹蒂萊的案例中這個步驟起了決定性作用。即使最後保險公司仍拒絕理賠，還有其他辦法，例如有些醫院提供經濟援助計畫，通常被稱為「慈善醫療」。各州的保險部門和患者權益組織也能提供指引，幫助患者更了解自身權利並應對複雜的帳單糾紛。