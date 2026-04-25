羽衣甘藍春捲、秋葵撈麵…費城非裔美式中餐 顛覆你的想像

費城「黑龍」外賣餐館招牌春捲內餡是滿滿的寬葉羽衣甘藍菜。(取自Black Dragon Takeout臉書)

賓州費城 一間曾入選「世界50最佳餐廳」(World's 50 Best Restaurants)的外賣中餐館 供應非裔美式中餐，顛覆顧客對中華料理的想像。

有線電視新聞網(CNN)報導，費城西南區羅德曼街(Rodman St.)的「黑龍」外賣餐館(Black Dragon Takeout)，其墨色外牆上繪有對比鮮明的鮮紅金龍，靈感來自1985年電影「龍拳小子」(The Last Dragon)。

走進這扇門，消費者觸目所及的菜單，可能跟華人 熟悉的傳統中餐大相逕庭。

「黑龍」餐館老闆伊凡斯(Kurt Evans)以非裔的南方靈魂食物結合中式菜色，重新詮釋中華料理，並以集合非裔社區智慧的幸運餅乾(fortune cookies)，串起食物、歷史與身分認同的深刻連結。

伊凡斯小時候，母親每周五晚上都會購買盒裝外賣中餐，蝦仁撈麵、芙蓉蛋、左宗棠雞，是他童年時期鮮明的味道記憶。

幸運餅乾裡的小紙條，除了人生箴言外，還有樂透彩券的明牌號碼，則是這一餐不可或缺的儀式感。

他說：「彩券在非裔文化中非常重要。」

30幾年後，伊凡斯於2024年接手社區內一間閒置外帶中餐店面，開設「黑龍」餐館。

店內供應的春捲內餡是滿滿的羽衣甘藍(collard greens)；撈麵上澆的是路易斯安納州特色秋葵濃湯(gumbo)；甜辣雞肉料理取名「羅斯科將軍雞」(General Roscoe's Chicken)，致敬美國陸軍史上首位非裔四星上將羅賓遜二世(Roscoe Robinson Jr.)。

他說：「我們的招牌是『非裔美式中餐』(Black American Chinese food)，我可是為了引起討論刻意這麼做的。」

伊凡斯長年結合烹飪、料理與社區倡議，黑龍餐廳2021年獲得「世界50最佳餐廳」的「變革冠軍獎」(Champion of Change Award)。他說：「我希望我供應的食物能夠與我服務的客群文化有所連結。」

黑龍餐館的靈魂，有一部分藏在幸運餅乾裡。

伊凡斯親自撰寫了約40句箴言，並透過社群媒體Instagram向粉絲徵集更多勵志小語；這些小紙條不只為掰開餅乾的人打氣，也成為承載非裔社區集體記憶與智慧的載具。

伊凡斯分享他最喜歡的一句話是母親常說的：「我把你帶到這個世界上，我也可以把你帶走。」

他笑著說：「我媽常這麼說，我認識的每一個人，從小都聽過類似的說法。對我而言，幸運餅乾是保存文化的好方法，也能開啟很多話題。」