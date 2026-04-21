健康吃出來 美國醫學院開課教「食療保健」準醫師不學做菜

杜蘭大學醫學院認為食物也是醫療保健中重要一環，於2012年設立首個教學廚房，正式確立以實證醫學為基礎的食療課程體系；示意圖。(路透)

無論是進步派的「好食運動」(Good Food Movement，推廣本地食品、永續環境、食品公平)或是保守派的「讓美國再次健康」(Make America Healthy Again)，食物療法都因此變得更加熱門，許多醫學院紛紛開設課程，教導「食物即良藥」(Food Is Medicine)。

紐約時報 報導，杜蘭大學(Tulane University)醫學院於2012年設立首個教學廚房，正式確立了以實證醫學為基礎的食療課程，其核心理念很簡單：食物也是醫療保健中重要的一環。如今已有超過60個醫學院、護理學院和住院醫師培訓計畫採用以杜蘭大學課程為基礎、由美國烹飪醫學學院(American College of Culinary Medicine)調整後的改良版計畫。

洛杉磯加大 (UCLA)副教務長兼兒科學教授斯盧瑟(Wendelin Slusser)去年表示，大量數據表明如果醫師更了解烹飪，他們就更有可能以食物作為治療工具，「是否能讓他們像開處方藥一樣自信地開出食物處方？」

烹飪醫學課程中，學生的期末考題是為假想的病人設計食譜。圖為適合糖尿病患者的沙拉，混合新鮮香草、蔬菜與全穀法羅麥。(美聯社)

學習買哪些蛋白質、比價

醫師們要學的不是烹調美食，而是了解如何透過針對性飲食，來預防或控制某些疾病，例如第2型糖尿病、腎衰竭甚至某些癌症。塔夫茲大學(Tufts University)烹飪醫學課程主任塔薩貝吉(Nadine Tassabehji)表示，要求患者多攝取蛋白質是一回事，而學習買哪些蛋白質、蛋白質價格、烹飪方法又是另一回事。

許多醫學院都提供一些營養學課程，但通常專注於生物化學層面，最近一項調查顯示近60%醫學生沒有接受過任何營養學教育。烹飪醫學課程中，學生的期末專案是為假想的病人設計食譜 。

降血糖 多吃魚雞或豆類

一位患有第2型糖尿病和心臟病的波士頓退休警官塞爾夫(Chuck Self)四年前不得不開始注射胰島素，且因腳部傷口無法癒合，面臨截肢風險。他的醫師同意開立處方，提供預制餐和健康食品，看看這些食物是否能幫助他降低血糖並改善心臟功能。結果證明確實有效，配合其他治療，這些餐點幫他減重還減少了用藥種類。

塞爾夫說，提供給他的食物品質很好「有很多魚和雞肉，還有很多豆類、扁豆、各種穀物，這些都是我們百年前常吃的，但後來卻愈來愈少吃。」

前總統拜登政府宣布「食物即良藥」是項公共衛生策略，基金會和食品雜貨商投入數億元用於相關研究，處方蔬果和特製餐以往依賴捐款和撥款資助，如今已編入農業部預算；最終目標則是讓健康保險公司與政府為食療支付費用。