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技術門檻高薪水卻低 裁縫業招不到學徒日漸凋零

編譯周芳苑／綜合報導
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時尚業需要大量高技巧的裁縫，63歲的韓裔裁縫師基爾·裴鼓勵年輕人跨足這個行業，但...
時尚業需要大量高技巧的裁縫，63歲的韓裔裁縫師基爾·裴鼓勵年輕人跨足這個行業，但他自己的兒子以前從事電腦業，後來開貝果店，就是不想承接父親衣缽。(美聯社)

個人化當道，服裝零售業需要專業裁縫師客製化修改成衣，但裁縫技術門檻高、薪水卻低於勞動市場平均薪資，年輕人興趣缺缺， 裁縫業嚴重老化，逐漸凋零。

時尚業專家指出，多數消費者從小習慣「快時尚」(disposable fast fashion)，經常購買二手衣後再請裁縫師做客製化修改，增添個人風格。Zepbound和Wegovy等減肥藥出現後，愈來愈多人減重成功後需要修該衣服腰圍、袖子，對裁縫師的需求也日益升高。

因此，17歲起從事裁縫師的63歲南韓移民基爾·裴(Kil Bae)建議年輕人跨足裁縫業。但正如其他技術性職業，裁縫業多年來從未吸引到足夠數量的學徒新人。

勞工統計局近兩年前估計，全美商業機構裁縫師、高級訂製服縫紉師和設計師不到1萬7000人，比10年前大幅減少30%。去年縫紉工、服裝師和裁縫師年齡中間值為54歲，比平均就業人口高12歲。

另據估算，截至2024年5月，裁縫師、服裝設計師和高級訂製服縫紉師平均年薪4萬4050元，遠低於勞力工作者的平均年薪6萬8000元。

時尚產業專家稱，針線活需要技巧和長時間彎腰從事精細工作，體力消耗大，收入卻不高，令年輕人卻步。

提供時尚商業相關專業學位課程的LIM學院教務長卡恩茲(Scott Carnz)說，多數時尚培訓專注大規模生產，而不是在工作室裡手工製作服裝。

求職網站Indeed經濟學家斯塔勒(Cory Stahle)稱，裁縫、服裝設計師和縫紉工線上招聘相對穩定，2020年2月到今年2月底，招聘廣告約減少2%，行銷和軟體開發類職位招聘則大減30%。

一個多世紀來，移民、難民和新入籍公民一直是美國服裝業支柱。移民政策研究所(Migration Policy Institute)主管格拉特(Julia Gelatt)稱，約40%的裁縫、服裝設計師和縫紉工出生於國外，主要來自墨西哥、韓國、越南和中國。

為因應人力短缺，時尚業致力培養新一代高級裁縫師。知名百貨公司諾斯崇(Nordstrom)與紐約時裝學院(FIT)合作，推出高級縫紉和修改技術課程；該公司雇用1500名員工，提供西裝、晚禮服等各種服裝裁剪和修改服務。

其他零售商也拓展客製化服務以因應需求。奢侈品牌Brooks Brothers去年五家門市試行女裝訂製服務，今年擴展至40門市，襯衫起價165元、西裝1398元。

即使有商機，仍引不起年輕人興趣。基爾·裴的兒子以前從事電腦業，後來開貝果店，就是不想承接父親的衣缽。

裁縫需要技巧和長時間彎腰從事精細工作，體力消耗大，收入卻不高，令年輕人卻步。(美...
裁縫需要技巧和長時間彎腰從事精細工作，體力消耗大，收入卻不高，令年輕人卻步。(美聯社)

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