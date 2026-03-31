保護心血管 醫師建議「晚上7時後」不做7件事

一名男子半躺在床上開燈用筆電。手機、平板與電視發出的藍光會延遲褪黑激素釋放，改變生理時鐘，影響睡眠。(美聯社)

美國精準醫學委員會(American Board of Precision Medicine)心血管專科主任伯傑拉吉醫師(Dr. Sanjay Bhojraj)指出，心血管健康不只取決於白天習慣，晚間行為同樣關鍵，從飲食、燈光到壓力與睡眠品質都會影響身體是否進入修復狀態。若忽視這些細節，可能增加心臟病風險。他建議，晚上7時後應避免七種行為，來保護自己心臟。

根據CNBC報導，伯傑拉吉指出，心臟病的形成往往歷經多年，與血壓變化、發炎反應、血糖調節與睡眠品質等反覆訊號有關，而這些因素多半受到晚間日常行為的影響，晚間的選擇決定了身體是進入「修復模式」還是維持「壓力模式」，以下是他在晚上7時後堅持避免的七件事。

第一、深夜進食

人體的代謝功能遵循生理時鐘，傍晚時分胰島素敏感度下降，處理糖分與脂肪的效率變低。深夜進食與餐後血糖升高、脂質代謝受損及發炎信號增加有關。研究顯示，早點用餐有助於血壓健康、血糖控制並降低心血管風險。

第二、明亮的頂燈與強烈LED燈

日落後暴露於強烈藍光會抑制褪黑激素分泌，而褪黑激素在調節睡眠、控制血壓及心血管抗氧化扮演關鍵角色。研究發現，夜間光線暴露會增加冠狀動脈心臟病風險。建議使用暖色燈與低位燈源。

第三、充滿壓力或情緒激動的電視節目

神經系統無法分辨虛構與現實。政治辯論、實境秀衝突或緊張的季後賽都會活化交感神經，導致心率與血壓上升。長期壓力會導致內皮功能障礙，這是心血管疾病 的早期階段，情緒壓力甚至可能引發心血管事件。

第四、劇烈運動

運動對心臟有益，但時機很重要。晚間劇烈運動會讓皮質醇維持高點，延遲身體從「戰鬥或逃跑」轉入「休息修復」模式，進而影響入睡、提高夜間心率，並降低心率變異性。雖然有運動總比沒有好，但晚上9時進行高強度訓練，反而會影響恢復。

第五、飲酒

酒精讓人感覺放鬆，但生理上卻相反，即使適量飲酒，也會破壞睡眠結構、抑制快速動眼期(REM)睡眠並干擾褪黑激素分泌。同時還會提高靜止心率，阻礙夜間血壓正常下降，這與心血管風險增加密切相關。睡眠品質下降也會加劇發炎與代謝問題。

第六、情緒激動的對話

憤怒與情緒壓力對心血管影響真實存在。晚上爭吵不只是破壞氣氛，更是在身體應該放鬆時，讓壓力荷爾蒙暴增。有些對話很重要，但不一定要在晚間進行。

第七、未經過濾的螢幕暴露

手機、平板與電視發出的藍光會延遲褪黑激素釋放，改變生理時鐘。長期睡眠失調與高血壓、胰島素阻抗、發炎反應及心血管風險升高密切相關。伯傑拉吉說，晚上7時後的原則很簡單：減少生理時鐘干擾與交感神經壓力，讓心臟有機會真正修復。