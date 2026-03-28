便宜又美味 雞腿肉逆轉成新寵 銷量以2位數速度成長

近來牛肉價格飆漲，一般消費者開始傾向選擇禽肉，雞腿肉因此成了購物清單上的常客。圖為超市大包裝的帶骨雞腿。(路透)

數十年來雞腿肉在美國飲食的地位一直偏低，消費者往往對雞腿肉的健康、衛生、品質有所成見，以至於家禽商不得不將絕大部分的雞腿肉銷往俄羅斯、墨西哥、亞洲等海外市場。全國養雞協會(National Chicken Council)2007年一項調查顯示，美國人平均每個月吃雞肉九次，但其中只有兩次食用的是雞腿肉。不過近年雞腿肉正逆勢翻轉，成為愈來愈受歡迎的部位。

華爾街日報報導，從時尚餐廳到Sweetgreen、Cava、Chipotle等白領階級午餐小館的沙拉、雞肉飯和墨西哥捲餅，或是紐約街頭清真餐車都能看到雞腿肉的身影，甚至連人氣雞翅連鎖店Wingstop都推出了名為「Thighstop」的概念店。

近幾個月牛肉價格屢創新高，一般消費者也逐漸傾向於選擇禽肉，雞腿肉因此成了購物清單上的常客。上個月，美國第二大禽肉生產商Pilgrim's Pride執行長桑德里(Fabio Sandri)在財報會議上表示，整個餐飲業的去骨雞腿肉銷量「正以兩位數的速度成長」。

紐約餐廳「北京樓」Pecking House的炸雞三明治的來歷可不簡單，是「Bon Appétit」和「Eater」等美食雜誌譽為紐約最佳美食之一，選用的便是雞腿肉，先用酪乳(buttermilk)、味精、五香粉醃製，再經過兩次油炸，最後蘸上摻有鴨油的辣椒油。該餐廳創始人艾瑞克·黃(Eric Huang，音譯)說現在愈來愈多人吃雞腿肉，為了蛋白質、為了美味，也因為經濟實惠，「它鮮嫩多汁、美味可口、口感極佳，而且在烹飪方面也更方便一些。」

這個趨勢代表著一場巨大的文化變革。卜派炸雞(Popeyes Louisiana Kitchen)的總主廚歐布萊恩(Robert O'Brien)表示多年來人們對雞腿肉的偏見主要集中在健康認知上，因為雞胸肉號稱更精瘦，因此更健康，這種說法根深蒂固。食品暨藥物管理局(FDA )1994年規定哪些食品可標為「健康」時，部分是根據脂肪含量判斷，雞腿肉因此跟酪梨、杏仁等食物一同蒙上「太油膩」的印象，隨著近年營養共識發展才擺脫汙名。

而在南部文化或非裔族群中，雞腿肉一直是不可或缺的一部分，待亞洲、西裔人口近幾十年來迅速增加後，更加速了雞腿肉普及的程度，數據顯示帶骨雞腿肉的價格比五年前平均價格上漲了93%。