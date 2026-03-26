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腿力強、膀胱強、零抱怨…TSA安檢「代排」他生財有道

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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美國運輸安全管理局（TSA）的安檢等候時間在不斷拉長。（美聯社）
美國運輸安全管理局（TSA）的安檢等候時間在不斷拉長。（美聯社）

隨著政府關門危機持續逼近，美國運輸安全管理局（TSA）的安檢等候時間也在不斷拉長。對旅客來說，這是一段令人沮喪的時期：不同機場之間、甚至每天的等待時間都差異巨大，沒有人能確切知道何時抵達才能順利登機，或者抵達後需要等待多久。

據雅虎新聞網報導，類似的點子並非首次出現。過去曾有人靠坐在停著的車裡等候紐約市的「交替側街清掃規定」而發展出一門職業，而這次的概念與之非常相似。

旅遊顧問Jimmy M. Payne在社群媒體上分享了一個他認為非常聰明的新商業點子：他會先去排隊，無論需要多久，然後把排隊的位置轉讓給那些不想（或無法）長時間等待的人。他並不幫你通過安檢，因為那是不允許的，但可以幫你省下寶貴的排隊時間。

當然，這項服務是要收費的。

Jimmy在Facebook上寫道，「機場現在已經失控…我提供一個解決方案。如果你不想在冗長的TSA隊伍中等待，我可以替你排。我會站在隊伍中保留位置，當我排到TSA掃描點時會打電話或傳訊息給你。你只要走過來接手位置，繼續前進就行。腿力強、膀胱強、零抱怨。」

他的官方頭銜（雖然自封）是「專業TSA排隊代排員」。這其實並非毫無先例，現在已經有官方方案幫助旅客更快通過安檢，例如數位身分、CLEAR、CLEAR Concierge，以及TSA PreCheck。既然官方都提供加速方案，為什麼不讓自由工作者也分一杯羹呢？

他的貼文大多獲得正面回應，還有人提出有趣觀點。一則評論寫道，「信不信由你，這其實是一個真正的商業模式。有些人已在演唱會、夜店等場合提供類似服務。」另一則則指出這是個絕佳商機，「你們在笑，但這個人抓到點子了。亞特蘭大的旅客有時要排超過6小時，一定有人願意付錢。」

當然，也有人對這種做法抱保留態度，認為其他排隊的人未必會認同。

目前這項服務僅在MSY（紐奧良阿姆斯壯機場）、IAH（休士頓布希機場）和 ATL（亞特蘭大機場）機場提供，並需提前一周預約，以便Jimmy做好準備。不過，我們也希望一周後這種服務已不再需要，機場能恢復正常運作。

無論如何，這確實是一個有趣的點子。

社群媒體 紐約市

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