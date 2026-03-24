逐步改為電子支付退稅…IRS通知83萬人 紙本支票退稅至少等10周

國稅局正致力淘汰紙本支票退稅，近日通知83萬多納稅人，選擇支票退稅至少要等上10周。(美聯社)

今年報稅全美許多人將獲得比往年更多的退稅 款，不過國稅局(IRS)致力淘汰紙本支票退稅，近日通知83萬多人，請求支票退稅的人退稅將延遲，至少要等10周。

眾院籌款委員會民主黨 議員(House Ways and Means Committee Democrats)本周致函財政部長兼代理國稅局長貝森特 (Scott Bessent)，請求國稅局說明為何對納稅人發送83餘萬份紙本退稅申請延遲通知。

信中提及「CP53E」通知，要求納稅人更新銀行資訊以便透過直接存款方式收取退稅，收件人可在30天內透過國稅局線上帳戶提供資訊，否則30天後，還須等六周，才可能收到退稅支票。

伊利諾伊州民主黨眾議員戴維斯(Danny Davis)、阿拉巴馬州民主黨眾議員蘇厄爾(Terri Sewell)都是籌款委員會資深成員，他們進一步了解後發現，納稅人如果以支票形式收退稅，至少須等十周。

國稅局去年9月宣布逐步取消紙本退稅支票，鼓勵納稅人做好準備。國稅局根據川普總統(Donald Trump)去年3月所簽署、要求政府機構從紙本支票付款過渡到電子支付的行政命令而發出CP53E通知。

全美納稅人權益倡議組織(National Taxpayer Advocate)稱，2025年報稅季全美約94%個人納稅人選擇以直接存款方式收取退稅，其餘約1000萬納稅人透過紙本支票收取退稅，該組織成員柯林斯(Erin Collins)說，選用支票退稅者可能包括沒有銀行帳戶、居住海外、受宗教限制、家庭暴力受害者或殘疾人士。

達拉斯稅務公司Youngblood Group老板楊布拉德(Josh Youngblood)表示，有些人不想向國稅局提供詳細銀行資訊。

如果應獲得退稅、但報稅時未提供直接存款信息，便可能收到CP53E通知；一旦接獲通知，只能透過國稅局稅上帳戶提供銀行資訊，打電話到國稅局行不通，稅務公司也無法代為處理。如果提供的帳戶資訊有務導致銀行拒絕存款，國稅局將寄送紙本支票。

國稅局稱，更新銀行帳戶資訊後，可於二至五天內上網查看退稅進度，也可使用線上工具 「Where’s My Refund」(我的退稅在哪裡？) 查詢。