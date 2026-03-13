我的頻道

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

戰爭陰影下 航空業將迎今春旅遊高峰 估逾1.7億人搭機

編譯廖振堯／綜合報導
產業預測今年3月1日至4月30日期間將有1億7100萬人搭機旅行，相當於每天超過280萬人次。儘管票價上漲、機場擁擠，但美國民眾似乎比以往更加熱中於度假體驗。(美聯社)
戰爭陰影下，今年春季美國航空業者準備迎接歷史性的旅遊高峰，產業數據預測3月1日至4月30日期間可能有高達1億7100萬人搭機旅行。旅遊網站TravelHost報導，預計這段期間航空公司每天將運送約280萬名旅客、每日約2萬6000次航班。儘管票價上漲、機場擁擠，但美國民眾似乎比以往更加熱中於度假體驗。

如果計畫今年夏天搭機出遊，現在正是預訂機票的好時機，因為伊朗戰爭帶來的不確定性，上周航空燃油價格便上漲了15%，還在等待撿便宜的人恐怕反而錯過最佳時機。

今日美國報(USA Today)報導，旅遊優惠網站Going旅遊專家納斯特羅(Katy Nastro)表示，現在正是預訂夏季機票的黃金時間。「搜尋國內旅遊優惠的最佳時機大約是提前三到七個月，最晚不應超過三個月。夏季國際旅行也是如此，但甜蜜期的範圍稍寬，大約是提前四到十個月。」

伊朗戰爭陰影卻可能擾亂民眾的出遊計畫。儘管如此，納斯特羅表示即便燃料成本上揚，戰爭影響機票價格的程度仍是未知數，「聯合航空執行長柯比(Scott Kirby)等業內龍頭警告，油價飆升會導致票價上漲，但油價上升並不代表票價必然會漲」，並指出需求往往更能決定機票價格，而非燃油成本。

納斯特羅指出，如果地緣政治局勢持續緊張，今年想要長途旅行的人可能會減少，意味著需求可能走軟。當然，高油價會增加航空公司的成本，但如果旅客不願意或不想支付更多費用，航空公司就無法過度推高票價，否則便要承擔空座風險。

然而中東地區若發生長期且逐漸擴大的軍事行動，航空公司可能得面對嚴重的財務和營運困難。德國銀行(Deutsche Bank)分析師最近一項報告警告這個潛在影響，指出若短期內情況沒有緩解，全球航空業者可能被迫停飛數千架飛機，一些財務狀況較弱的公司甚至可能停止營運。

大摩(Morgan Stanley)分析師杉克(Ravi Shanker)認為，如果油價持續上漲，航空公司會考慮將成本轉嫁給消費者，最終不可避免地反映在票價上。

納斯特羅表示，目前尚未看到航空公司有減班跡象。但她強調，就乘客而言，即便面臨種種不確定性，現在仍是預訂夏季行程的最佳時機。

專家建議，如果計畫今年夏天搭機出遊，現在是預訂機票的好時機，因為伊朗戰爭的不確定...
