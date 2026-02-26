我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1300億元關稅退費戰開打 至少1800家公司提告

華人遇小額信用卡盜刷 拖延處理下場慘

咖啡5年漲47% 迫使早餐「買1杯」習慣改變

編譯彭馨儀／綜合報導
去年12月商店販售普通熱咖啡的價格中位數已攀升至3.61元，冷萃咖啡的價格中位數為5.55元。（美聯社）
去年12月商店販售普通熱咖啡的價格中位數已攀升至3.61元，冷萃咖啡的價格中位數為5.55元。（美聯社）

許多人的每日作息，是從一杯咖啡開始。但近來由於咖啡價格飆漲，迫使一部份人改變生活習慣。

多年來，每天早上，在華府(Washington, D.C.)工作35歲的錢德拉．唐納森(Chandra Donelson)都會去麥當勞買一杯加10小包糖5份奶的咖啡。政府停擺期間她先改喝星巴克的焦糖瑪奇朵，只加杏仁奶和兩份糖漿。領不到薪資後，她乾脆不喝咖啡，改喝加蜂蜜的Republic of Tea混合茶。

在家泡「一杯茶只要20分，而外面買一杯咖啡要7、8元，」她說。

愛達荷州博伊西(Boise)50歲居民莉茲．斯威尼(Liz Sweeney)說。她以前是咖啡控，每天喝三杯，去年開始，她不再上咖啡館，每天只在家裡喝一杯。為了補充咖啡因，她會喝1罐健怡可樂。

明尼蘇達州明尼通卡(Minnetonka)34歲居民德鮑恩(Dan DeBaun)和妻子正在存錢買房，同樣減少去咖啡館的次數。

「以前一杯咖啡只要2元，現在要5元、6元，」德鮑恩說。他現在會在Trader Joe's超市買現磨咖啡，在家泡好裝進隨行杯帶到辦公室。

北卡羅來納州格林斯伯勒(Greensboro)55歲的莎倫．庫克西(Sharon Cooksey)，以前幾乎每個工作日的早晨都會去星巴克買一杯焦糖拿鐵，去年開始改在家裡自己沖泡星巴克咖啡。後來，她發現Lavazza咖啡便宜40%，就改喝該品牌咖啡。

「我居然在Publix超市花6元就能買到一袋咖啡，」她說，在家泡咖啡成本雖然有增加，但一袋咖啡豆能喝好幾周，價格等於上咖啡店點一杯拿鐵，落差根本不能比。「雖然我很懷念去咖啡館的氛圍，那裡的咖啡師叫得出我的名字。不過我現在更喜歡在家自製咖啡的味道。」

國家咖啡協會(National Coffee Association)統計，三分之二的美國人每天都喝咖啡。咖啡價格持續上漲，迫使一些咖啡愛好者改變他們的習慣，不再去咖啡館，轉而選擇更便宜的咖啡，或者乾脆放棄咖啡。

根據13日發布的最新消費者物價指數(Consumer Price Index，CPI)，今年1月美國咖啡價格比去年同期上漲了18.3%。過去5年，咖啡價格上漲了47%。

餐廳管理軟體公司Toast是一家為超過15萬家餐廳提供服務的支付平台。數據顯示，去年12月美國商店販售普通熱咖啡的價格中位數已攀升至3.61元，冷萃咖啡(cold brews)的價格中位數為5.55元。

高端阿拉比卡咖啡豆（arabica beans）的價格在過去一年大幅飆升，這類咖啡豆廣受像星巴克等連鎖品牌青睞；而在過去20年間，其價格更已翻了一倍以上。價格上漲主要受到巴西惡劣天氣以及關稅影響所推動。

花旗集團（Citigroup）去年10月針對全球1900名咖啡消費者進行的一項調查發現，價格上漲已促使37%的人開始在家沖煮更多咖啡。這一趨勢在美國、澳洲、中國、泰國和英國等地都類似。而當時尚未於家中沖煮咖啡的受訪者當中，約有三分之二預期將在未來一年內開始這麼做。

近來由於咖啡價格飆漲，迫使部份人從外面買咖啡喝改為自行在家沖泡咖啡。（美聯社）
近來由於咖啡價格飆漲，迫使部份人從外面買咖啡喝改為自行在家沖泡咖啡。（美聯社）

世報陪您半世紀

咖啡 星巴克 北卡羅來納州

上一則

健康出問題急撤太空站返回地球 太空人芬克承認是當事人

下一則

私營監獄逼迫被拘移民非法勞動挨告 要求撤銷訴訟 最高法院駁回

延伸閱讀

蛋殼12種妙用 去咖啡漬、煮高湯都靠它

蛋殼12種妙用 去咖啡漬、煮高湯都靠它
中國庫迪咖啡進軍德國 低價搶市衝擊在地文化

中國庫迪咖啡進軍德國 低價搶市衝擊在地文化
平價牙齒美白筆 有效消除咖啡、茶遺留痕跡

平價牙齒美白筆 有效消除咖啡、茶遺留痕跡
年假後開工 醫籲3天內做這5件事讓身體回到正常軌道

年假後開工 醫籲3天內做這5件事讓身體回到正常軌道

熱門新聞

美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡