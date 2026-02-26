咖啡5年漲47% 迫使早餐「買1杯」習慣改變

去年12月商店販售普通熱咖啡的價格中位數已攀升至3.61元，冷萃咖啡的價格中位數為5.55元。（美聯社）

許多人的每日作息，是從一杯咖啡 開始。但近來由於咖啡價格飆漲，迫使一部份人改變生活習慣。

多年來，每天早上，在華府(Washington, D.C.)工作35歲的錢德拉．唐納森(Chandra Donelson)都會去麥當勞買一杯加10小包糖5份奶的咖啡。政府停擺期間她先改喝星巴克 的焦糖瑪奇朵，只加杏仁奶和兩份糖漿。領不到薪資後，她乾脆不喝咖啡，改喝加蜂蜜的Republic of Tea混合茶。

在家泡「一杯茶只要20分，而外面買一杯咖啡要7、8元，」她說。

愛達荷州博伊西(Boise)50歲居民莉茲．斯威尼(Liz Sweeney)說。她以前是咖啡控，每天喝三杯，去年開始，她不再上咖啡館，每天只在家裡喝一杯。為了補充咖啡因，她會喝1罐健怡可樂。

明尼蘇達州明尼通卡(Minnetonka)34歲居民德鮑恩(Dan DeBaun)和妻子正在存錢買房，同樣減少去咖啡館的次數。

「以前一杯咖啡只要2元，現在要5元、6元，」德鮑恩說。他現在會在Trader Joe's超市買現磨咖啡，在家泡好裝進隨行杯帶到辦公室。

北卡羅來納州 格林斯伯勒(Greensboro)55歲的莎倫．庫克西(Sharon Cooksey)，以前幾乎每個工作日的早晨都會去星巴克買一杯焦糖拿鐵，去年開始改在家裡自己沖泡星巴克咖啡。後來，她發現Lavazza咖啡便宜40%，就改喝該品牌咖啡。

「我居然在Publix超市花6元就能買到一袋咖啡，」她說，在家泡咖啡成本雖然有增加，但一袋咖啡豆能喝好幾周，價格等於上咖啡店點一杯拿鐵，落差根本不能比。「雖然我很懷念去咖啡館的氛圍，那裡的咖啡師叫得出我的名字。不過我現在更喜歡在家自製咖啡的味道。」

國家咖啡協會(National Coffee Association)統計，三分之二的美國人每天都喝咖啡。咖啡價格持續上漲，迫使一些咖啡愛好者改變他們的習慣，不再去咖啡館，轉而選擇更便宜的咖啡，或者乾脆放棄咖啡。

根據13日發布的最新消費者物價指數(Consumer Price Index，CPI)，今年1月美國咖啡價格比去年同期上漲了18.3%。過去5年，咖啡價格上漲了47%。

餐廳管理軟體公司Toast是一家為超過15萬家餐廳提供服務的支付平台。數據顯示，去年12月美國商店販售普通熱咖啡的價格中位數已攀升至3.61元，冷萃咖啡(cold brews)的價格中位數為5.55元。

高端阿拉比卡咖啡豆（arabica beans）的價格在過去一年大幅飆升，這類咖啡豆廣受像星巴克等連鎖品牌青睞；而在過去20年間，其價格更已翻了一倍以上。價格上漲主要受到巴西惡劣天氣以及關稅影響所推動。