AI助手、靈活工時…改變工作模式 早期失智仍可繼續工作

編譯廖振堯／綜合報導
美國約62%的長者仍在全職工作，越來越多人正在或即將面臨記憶力衰退或認知能力下降的問題。(美聯社）
美國約62%的長者仍在全職工作，越來越多人正在或即將面臨記憶力衰退或認知能力下降的問題。(美聯社）

美國勞動力有逐漸老化的趨勢，約62%的長者仍在全職工作，高於1987年的47%，愈來愈多人正在或即將面臨記憶力衰退或認知能力下降的問題，且可能出現的年齡已下滑到50幾歲。不過若雇主能諒解並給予靈活工作時間，或藉助新科技提醒，處於認知衰退和失智早期階段的人仍能繼續工作。

華爾街日報報導，負責暫時保存資訊如回憶日期或姓名的工作記憶(working memory)，會隨年歲漸長而自然衰退。目前尚不清楚有多少人患有失智仍在工作。

阿茲海默症協會(Alzheimer's Association)與美國銀行(Bank of America)合作調查職場中的認知障礙問題，其中一項發現是人們不願意承認自己認知能力下降或患失智症，且家庭醫師也常常漏診這些疾病。大約一半患有失智症的員工因為害怕被開除而不敢告訴老闆，尤其是尚需要養家糊口且未達到領取社安金或紅藍卡(Medicare)的人，這種恐懼更為強烈。

記不住細節 回電郵花1小時

凱莉．丹尼斯(Kerry Dennis)50歲出頭時，在富達投資公司(Fidelity Investments)管理一支200人團隊，那時她開始記不住細節，寫一封簡單的電郵都要花一個小時。她不斷告訴自己「沒什麼問題」，直到一次與老闆通話討論專案時突然大腦一片空白，一切都崩潰了。

現年60歲的丹尼斯回憶她開始哭泣，並道歉說「對不起，我的記憶力不行了」，開始休短期病假並診斷出輕度認知障礙。不過現在丹尼斯有了新的角色，是當地阿茲海默症協會的理事會成員，經常演講和報告，並使用人工智慧(AI)工具來輔助處理電郵等事項。

老闆願包容 改在家工作

令人鼓舞的是，許多人在失智早期階段(通常為二到四年)仍能夠繼續工作，只要工作模式改變即可。臨床研究員珍．摩爾(Jean Moore)2019年近60歲時，開始出現記憶力衰退的問題，檢查結果顯示她患有輕度認知障礙，醫生建議她辭職，但摩爾覺得自己還能繼續工作。她和老闆談了這件事後，老闆表示不想失去摩爾，並說可以想辦法解決。

結果摩爾改成每周在家工作20小時，後來增加到30小時；但她沒有告訴同事自己有輕度認知障礙，擔心受到歧視。由於害怕會犯大錯，所以她在辦公桌上放了好幾個螢幕來記錄研究進度。摩爾就這樣工作到五年後退休，「我想工作到可以領取退休福利為止。」

若雇主能諒解並給予靈活工作時間，或藉助新科技提醒，處於認知衰退和失智早期階段的人...
若雇主能諒解並給予靈活工作時間，或藉助新科技提醒，處於認知衰退和失智早期階段的人仍能繼續工作。(美聯社）

退休 阿茲海默症 失智症

