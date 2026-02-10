快速清除車輛積雪 須掌握4要訣

賓州一名女駕駛正努力試圖將汽車從雪堆中「挖掘」出來。開車前花幾分鐘清除前後擋風玻璃、兩側外後視鏡和車頂的積雪和冰能預防事故發生。(美聯社)

冰和雪對開車來說非常危險，若不徹底清除車上的積雪，駕駛的視線受阻，對其他用路人來說也很危險，因此先清除積雪再開車很重要，掌握清理積雪的要訣，必要時可使用雪刷或其他除雪工具大幅簡化清理過程。

今日美國報(USA Today)報導，冰和雪在開車時很危險，特別是那些駕駛不常遇到大雪的地區，對駕駛和其他用路人都有風險，開車前花幾分鐘清除前後擋風玻璃、兩側外後視鏡和車頂的積雪和冰能預防事故發生。國家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration)的數據指出，估計有10萬1390起警方紀錄的交通事故發生在下雪或雨中夾雪的天氣。

掌握清除積雪的四個要訣，可讓過程更輕鬆快速：

1.清積雪時可戴分指或連指手套，最好是防水的，可減少不適。

2.明智地選擇工具，雪刷比部分工具更溫和，對表面造成的磨損和刮損較小。

3.清積雪時不要急，否則用雪刮刮太快恐傷車漆。如果你預期會下雪，在通勤前幾個小時先花時間逐步清除車輛上的積雪和冰層，等你準備上路時，清理工作就會快上許多。

4.利用車子的除霜功能，並在清積雪時預熱車子。在大多數情況下，絕對不建議把水倒在結冰的擋風玻璃，唯一可以用水的例外情況，是當室外溫度高於華氏25度時，使用溫水可能有助於加快除冰速度。視溫度而定，冷水反而可能讓冰層變得更厚。熱水則更糟——突如其來的溫度變化可能導致擋風玻璃破裂，讓原本只是小麻煩的問題變成昂貴的維修。